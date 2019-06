Open de France 2019 – Jour 2 : Koch nage son meilleur 200 m brasse de la saison

13E ÉDITION DE L’OPEN DE FRANCE DE NATATION

18-19 juin 2019

Complexe aquatique L’Odyssée, Chartres

Deux nageurs ont été ex-aequo deux fois pour un titre lors de la deuxième journée de l’Open de France 2019, ce qui montre l’intensité et la compétitivité présentes à Chartres.

Tout d’abord sur 100 m nage libre Messieurs, où les titans du sprint français ont affronté les titans du sprint brésiliens. Après que la course ait été lancée, le Brésilien Marcelo Chierighini et le Français Mehdy Metella ont tous les deux touché le mur en 48.83. Même si leurs temps sont similaires, leurs courses ne l’ont pas du tout été. Chierighini, comme à son habitude, a démarré fort, et a terminé son premier 50 m en 23.0, soit 8 dixièmes devant Metella. Mais Metella a accéléré sur le dernier 50, passant de la 5ème à la 1ère position pour finalement remporter la course ex-aequo avec le Brésilien.

Comparaison des deux courses :

Chierighini – 23.03/25.80 = 48.83

Metella – 23.82/25.01 = 48.83

Le Brésilien Breno Correia a terminé 3e en 49.17, suivi de Pedro Spajari en 49.29. Le Français Maxime Grousset prend la 5e position en 49.32, à moins d’un quart de seconde de son meilleur temps personnel, et le Brésilien Gabriel Santos la 6e en 49.39.

La deuxième course où deux athlètes ont terminé ex-aequo est le 50 m dos Dames. La Néerlandaise Kira Toussaint et l’Australienne Holly Barratt ont toutes les deux remporté la course en 28.13. Toussaint avait déjà remporté le 100 m dos lors de la première journée, tandis que cette épreuve a été la première et la seule victoire de Barratt lors de cette compétition. On peut également noter que Mie Nielsen, qui n’est pas dans une forme spectaculaire, a terminé 7e en 29.04.

L’Allemand Marco Koch a lui nagé son meilleur chrono de l’année sur 200 m brasse en 2:08.62, améliorant d’un dixième son record réalisé lors du Bergen Swim Festival début avril. Cette performance arrive juste après avoir terminé 7e lors du 100 m brasse en 1:02.4 lors de la première journée.

Autres résultats du deuxième jour :

Epreuves DAMES

Après avoir dominé le 400 m 4 nages lors de la première journée, la Britannique Hannah Miley s’est offert le 200 m 4 nages en 2:14.58. La Française Cyrielle Duhamel était au coude à coude avec Miley lors du premier 100 m, mais comme à son habitude, la Britannique s’est envolée sur la partie de brasse pour s’imposer avec presque deux secondes d’avance.

La Néerlandaise Femke Heemskerk a remporté le 50 m nage libre en 24.90, prenant sa revanche sur Charlotte Bonnet qui l'avait battue sur 100 m nage libre lors de la première journée. Bonnet termine à la seconde place, ex-aequo avec sa compatriote Anna Santamans en 25.32.

La Danoise Jeanette Ottesen a gagné le 100 m papillon en 59.06, devançant la Française Marie Wattel (59.13). C'est la meilleure performance d'Ottesen depuis avril, lorsqu'elle avait nagé 58.9 à l'Open du Danemark.

La jeune Louise Lefebvre a remporté le 200 m dos en 2:17.33. Cette dernière est avant tout une sprinteuse, qui s'étend vers le 200, et qui a remporté cette course sans trop de concurrence.

Epreuves Messieurs