David Aubry en bronze sur 800 m nage libre signe un nouveau record de France

Après avoir nagé tout proche du record de France en séries, David Aubry a pulvérisé ce fameux record national en finale du 800m nage libre en 7:42.08 pour décrocher la médaille de bronze. Il ouvre ainsi le compteur de médailles côté tricolores lors des Championnats du monde 2019 en bassin.

Aubry avait battu le record de France une première fois en nageant 7:46.30 en avril dernier lors des Championnats de France.

Avant cela, le meilleur chrono d’Aubry était 7:50.09. Le précédent détenteur du record de France était Sebastien Rouault (7:48.28), et datait des Championnats d’Europe 2010.

Aubry s’était qualifié pour la finale du 800m nage libre ici à Gwangju avec le 2e temps des séries en 7:46.37.

En finale, Gregorio Paltrinieri a pris le large dès le passage des 300 m, et Aubry a livré bataille avec Gabriele Detti, Jack McLoughlin et Henrik Christiansen pour les places restantes sur le podium.

Paltrinieri s’est largement imposé avec un nouveau record d’Europe en 7:39.27, suivi de Christiansen avec un nouveau record de Norvège en 7:41.28. Aubry, qui a nagé un dernier 50m en 26.53, a depassé McLoughlin pour s’emparer du bronze, continuant la lancée des records en abaissant de plus de 4 secondes celui de France.

Si on compare la course d’Aubry d’il y a quelques mois lors des Championnats de France et celle d’aujourd’hui, Il a nagé plus vite sur quasiment l’ensemble des parties de son 800m ce soir.

AUBRY, CHAMPIONNATS DE FRANCE 2019 AUBRY, CHAMPIONNATS DU MONDE 2019 27.45 26.65 56.64 (29.19) 55.70 (29.05) 1:26.03 (29.39) 1:24.75 (29.05) 1:55.26 (29.23) 1:53.64 (28.89) 2:25.02 (29.76) 2:22.83 (29.19) 2:54.62 (29.60) 2:52.00 (29.17) 3:24.35 (29.73) 3:21.35 (29.35) 3:54.02 (29.67) 3:50.76 (29.41) 4:23.51 (29.49) 4:20.28 (29.52) 4:52.87 (29.36) 4:49.57 (29.29) 5:22.42 (29.55) 5:19.11 (29.54) 5:51.85 (29.43) 5:48.59 (29.48) 6:21.44 (29.59) 6:17.97 (29.38) 6:50.64 (29.20) 6:46.95 (28.98) 7:19.07 (28.43) 7:15.55 (28.60) 7:46.30 (27.23) 7:42.08 (26.53)

C’est la seconde médaille internationale pour David Aubry. Il avait déjà remporté le bronze aux Championnats d’Europe 2018 avec le relais en eau libre.

La semaine dernière, Aubry s’est qualifié pour les JO de Tokyo en eau libre en terminant 10e du 10km des Championnats du monde en eau libre.

Le Français passe de la 25e a la 11e place du classement des meilleures performances de tous les temps. Paltrinieri et Christiansen ont eux aussi gagné des places dans ce classement grâce à leurs performances du jour.

MEILLEURES PERFORMANCES DE L’HISTOIRE SUR 800 M NAGE LIBRE MESSIEURS