Championnats des Etats-Unis 2017, Jour 1 : Ledecky et Adrian iront à Budapest

2017 Championnats des Etats-Unis

Jour 1 : mardi 27 juin

200 Papillion dames – finale A

Record américain : 2:04.14, Mary DeScenza, 2009

Record U.S. Open : 2:05.96, Mary T. Meagher, 1981

Record championnat : 2:05.96, Mary T. Meagher, 1981

Standard FINA ‘A’ : 2:09.77

Podium :

Hali Flickinger (Athens Bulldogs Swim Club) était en tête de bout en bout, et devenait ainsi la première américaine qualifiée pour les Championnats du monde 2017. Après un bon départ, elle a étendu son avance pendant le troisième 50 mètres et a terminé avec une seconde sur la deuxième, Dakota Luther (Austin Swim Club). Luther, quant à elle, devient la première lycéenne à représenter les USA dans une compétition internationale en grand bassin depuis Katie Ledecky en 2015. Luther est la fille de Whitney Hedgepeth, qui s’est qualifiée pour ses premiers Jeux olympiques à l’âge de 17 ans en 1988, et qui a gagné la médaille d’or dans le 4×100 4 nages ainsi que deux médailles d’argent dans le 100 dos et 200 dos dans les Jeux de 1996.

2016-2017 LCM WOMEN 200 FLY Franziska GER

HENTKE 2 Suzuka

HASEGAWA JPN 2.06.29*WJR 3 Hiroko

MAKINO JPN 2.06.92 4 Charlotte

ATKINSON GBR 2.07.06 5 Mireia

BELMONTE ESP 2.07.11 6 Yilin

ZHOU CHN 2.07.36 7 Emma

McKEON AUS 2.07.37 8 Liliana

SZILAGYI HUN 2.07.50 9 Seheon

AN KOR 2.07.54 10 Hali

FLICKINGER USA 2.07.60 View Top 27»

200 Papillion messieurs – finale A

Record américain : 1:51.51, Michael Phelps, 2009

Record U.S. Open : 1:52.20, Michael Phelps, 2008

Record championnat : 1:52.20, Michael Phelps, 2008

Standard FINA ‘A’ : 1:57.28

Podium :

Qualifié dernier pour la finale A, Jack Conger (Nation’s Capital Swim Club) prenait sa place sur le plot en ligne 8. Le seul finaliste à ne pas avoir enregistré une meilleure performance personnelle en séries, Conger a eu un départ rapide et, en dépit des superbes deuxièmes 100 de la part de Pace Clark (Athens Bulldogs Swim Club) et l’Olympien Chase Kalisz (North Baltimore Aquatic Club), il a pu maintenir son avance pour arriver en premier avec une MPP de 1:54.47. Clark et Kalisz étaient juste derrière, et le trio se classe désormais 4, 5, et 6 au monde, respectivement, en 2017.

100 Nage libre dames – finale A

Record américain : 52.70, Simone Manuel , 2016

, 2016 Record U.S. Open :12, Sarah Sjostrom, 2016

Record championnat : 53.26, Mallory Comerford , 2017

, 2017 Standard FINA ‘A’ : 54.90

Podium :

Après avoir établi un nouveau record du championnat dans les séries ce matin, Mallory Comerford (University of Louisville) s’est amélioré de plus de 4/10 en finale pour poster à la fois un nouveau record du championnat et un nouveau record U.S. Open avec son chrono de 52.81. C’était sa première fois sous la barre de 53 secondes. Comerford se trouve maintenant à la 3e place du monde pour l’année, et se qualifie pour sa première sélection internationale majeure. Comerford a fini juste avant la championne Olympique Simone Manuel (Stanford Swimming), qui a pris la deuxième place avec 53.05 devant sa co-équipière Lia Neal (53.59) et Kelsi Worrell (Cardinal Aquatics). Les Olympiennes Olivia Smoliga (Athens Bulldogs) et Katie Ledecky (Stanford) étaient 5e et 6e.

100 Nage libre messieurs – finale A

Record américain :33, David Walters, 2009

Record U.S. Open :58, Jason Lezak, 2008

Record championnat : 47.58, Jason Lezak, 2008

Standard FINA ‘A’ : 48.93

Podium :

Nathan Adrian, CAL, 47.96 Caeleb Dressel, BSS, 47.97 Townley Haas, NOVA, 48.20 Zach Apple, AU, 48.23 Michael Chadwick, UMIZ, 48.48 Blake Pieroni, IU, 48.49

Nathan Adrian (California Aquatics), toujours le professionnel, a continué sa série de victoires aux Nationales américaines (c’est son huitième titre national) avec 47.96 dans la finale du 100 nage libre, battant Caeleb Dressel (Bolles School Sharks) de 1 milliseconde. Adrian était 6e sur le premier 50 mètres mais il a fini avec 24.69 pour devancer la compétition et marquer le 3e chrono du monde pour l’année. Dressel, avec son 47.97, se trouve à la 4e place mondialement et se qualifie avec Adrian pour les Mondiaux, sa deuxième grande sélection mondiale après les Jeux de Rio.

Townley Haas (NOVA of Virginia) et Zach Apple (Auburn Aquatics) ont fini 3e et 4e respectivement. A 5e et 6e, Michael Chadwick (University of Missouri) et Blake Pieroni (Indiana University) seront probablement sélectionnés pour représenter les USA dans le 4×100 à Budapest.

800 Nage libre dames (série rapide)

Record américain : 8:04.79, Katie Ledecky , 2016

, 2016 Record U.S. Open : 8:06.68, Katie Ledecky , 2016

, 2016 Record championnat : 8:10.32, Katie Ledecky , 2016

, 2016 Standard FINA ‘A’ : 8:38.56

Podium :

Peu de temps après son 100 nage libre, Katie Ledecky était de retour sur les plots pour le départ du 800 nage libre. La championne olympique en 2012 et 2016 sur la distance a dominé sa course, et a décroché la médaille d’or avec son 9e chrono, 8:11.50. (Elle a gagné la même course aux Essais de 2016 en 8:10.32.) Leah Smith (Cavalier Swimming) a terminé deuxième, comme à Omaha l’année dernière, en 8:20.46. Les deux femmes montent à la première et la deuxième place au monde pour l’année.

Détentrice du record du monde, Ledecky défendra son titre à Budapest.

1500 Nage libre messieurs (série rapide)

Record américain : 14:39.48, Connor Jaeger, 2016

Record U.S. Open : 14:45.54, Peter Vanderkaay, 2008

Record championnat : 14:45.54, Peter Vanderkaay, 2008

Standard FINA ‘A’ : 15:12.79

Record :

La finale du 1500 mètres nage libre était une superbe course, avec un sprint sur les derniers 150 pour déterminer le vainqueur. Robert Finke (Saint Petersburg Aquatics) avait mené sur la première moitié, mais après les 800 mètres PJ Ransford (University of Michigan) remontait sur Finke. Tout d’un coup, True Sweetser (Stanford Swimming), qui était mené de 5 mètres après 400 déjà, rattrapait Ransford, puis Finke, au virage de 1350, grâce à ses 5 longueurs consécutives en dessous de 30 secondes. Il gagnait le titre national en 14:59.73, sa première fois sous la barre de 15 minutes. Finke a devancé Ransford pour la deuxième place ; tous les deux ont eu des MPP.

Si Finke est sélectionné comme 2e nageur individuel sur le 1500, ce sera la première fois depuis 2009 qu’un lycéen intègre une équipe américaine pour un grand meeting international en bassin de 50 mètres.