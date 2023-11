WATCH: Virginia Swimmer Gretchen Walsh Break the American Record in the 50 Free

2023 TENNESSEE INVITATIONAL

November 15-17, 2023

Knoxville, Tennessee

Allan Jones Intercollegiate Aquatic Center

LCM (50-meter) prelims / SCY (25-yard) finals

Prelims: 9:30am (EST)/ Finals: 6pm (EST)

2024 NCAA Championships Standards

Psych Sheets

Live Stream

Live Results: “2023 Tennessee Invitational” on MeetMobile

University of Virginia junior Gretchen Walsh tied the NCAA and US Open Records, and broke the American Record, in the 50-yard free on Wednesday night in Knoxville, and the University of Virginia has posted the race video on YouTube.

Virginia has uploaded heats from all finals where their swimmers are competing on their YouTube channel here.

Other Day 1 A Finals:

WOMEN’S 200-YARD FREESTYLE RELAY — FINALS

NCAA Record: 1:23.87 — Virginia (K. Douglass, G. Walsh, L. Cuomo, A. Walsh) (2023)

2024 NCAA ‘A’ Standard: 1:28.43

2024 NCAA ‘B’ Standard: 1:29.21

Top 8:

Virginia ‘A’ (Nocentini, A. Walsh, Canny, G. Walsh) — 1:25.24 Tennessee ‘A’ (McSharry, Myers, Rumley, Spink) — 1:27.22 Alabama ‘A’ (Vincent, Winter, Scott, Petkova) — 1:28.02 Virginia ‘B’ — 1:29.29 Tennessee ‘B’ — 1:29.42 Arkansas ‘A’ — 1:30.17 Tennessee ‘C’ — 1:30.32 Virginia ‘C’ — 1:30.75

MEN’S 200-YARD FREESTYLE RELAY — FINALS

NCAA Record: 1:13.35 — Florida (J. Liendo, A. Chaney, E. Friese, M. McDuff) (2023)

2024 NCAA ‘A’ Standard: 1:16.80

2024 NCAA ‘B’ Standard: 1:17.38

Top 8:

Tennessee ‘A’ (Crooks, Caribe, Blackman, Chambers) — 1:16.03 Alabama ‘A’ (Korstanje, Alves, Hawke, Wilson) — 1:17.48 Virginia ‘A’ (Brownstead, Boyle, Lamb, Madoch) — 1:17.95 Alabama ‘B’ — 1:18:82 Tennessee ‘B’ — 1:19.03 Virginia ‘B’ — 1:19.50 Tennessee ‘C’ — 1:20.18 Kentucky ‘A’ — 1:20.49

WOMEN’S 500-YARD FREESTYLE — FINALS

NCAA Record: 4:24.06 — Katie Ledecky, Stanford (2017)

2024 NCAA ‘A’ Standard: 4:37.89

2023 NCAA Invited Time: 4:41.09

Top 8:

Aimee Canny (UVA) — 4:36.26 Cavan Gormsen (UVA) — 4:38.80 Mackenzie Brandt (BAMA) — 4:42.55 Kate McCarville (TENN) — 4:43.23 Aly Breslin (TENN) — 4:43.27 Sophia Knapp (UVA) — 4:43.33 Lauren Wetherell (TENN) — 4:45.51 Brooklyn Douthwright (TENN) — 4:49.44

MEN’S 500-YARD FREESTYLE — FINALS

NCAA Record: 4:06.32 — Kieran Smith, Florida (2020)

2024 NCAA ‘A’ Standard: 4:10.74

2023 NCAA Invited Time: 4:14.36

Top 8:

Charlie Hawke (BAMA) — 4:12.91 Joey Tepper (TENN) — 4:15.70 Jake Narvid (TENN) — 4:18.39 Rafael Ponce de Leon (TENN) — 4:20.64 Sam O’Brien (UVA) — 4:22.10 Carson Hick (UKY) — 4:23.01 Tanner Hering (UVA) — 4:24.09 Joaquin Vargas (TENN) — 4:25.13

WOMEN’S 200-YARD IM — FINALS

NCAA Record: 1:48.37 — Kate Douglass, Virginia (2023)

2024 NCAA ‘A’ Standard: 1:53.66

2023 NCAA Invited Time: 1:56.90

Top 8:

Alex Walsh (UVA) — 1:52.59 Ella Nelson (UVA) — 1:53.95 Josephine Fuller (TENN) — 1:55.37 Ella Bathurst (UVA) — 1:57.03 Abby Harter (UVA) — 1:57.47 Zoe Skirboll (UVA) — 1:58.19 Torie Buerger (UKY) — 2:00.91 Maddy Hartley (ARK) — 2:02.28

MEN’S 200-YARD IM — FINALS

NCAA Record: 1:36.34 — Léon Marchand, Arizona State (2023)

2024 NCAA ‘A’ Standard: 1:41.03

2023 NCAA Invited Time: 1:43.14

Top 8:

Sebastien Sergile (UVA) — 1:43.42 Noah Nichols (UVA) — 1:43.73 Kaique Alves (BAMA) — 1:43.89 Landon Driggers (TENN) — 1:43.93 Kamal Muhammad (UVA) — 1:45.22 Tommy Hagar (BAMA) — 1:46.21 Colin Bitz (UVA) — 1:46.84 Max Berg (UKY) — 1:48.60

MEN’S 50-YARD FREESTYLE — FINALS

NCAA Record: 17.63 — Caeleb Dressel, Florida (2018)

2024 NCAA ‘A’ Standard: 18.82

2023 NCAA Invited Time: 19.21

Top 8:

WOMEN’S 400-YARD MEDLEY RELAY — FINALS

NCAA Record: 3:21.80 — Virginia (G. Walsh, A. Walsh, K. Douglass, A. Canny) (2023)

2024 NCAA ‘A’ Standard: 3:31.38

2024 NCAA ‘B’ Standard: 3:33.48

Top 8:

Virginia ‘A’ (G. Walsh, Nocentini, A. Walsh, Canny) — 3:26.15 Tennessee ‘A’ (Fuller, McSharry, Mack, Douthwright) — 3:31.22 Virginia ‘B’ (Tiltmann, Weber, Harter, Parker) — 3:31.99 Alabama ‘A’ — 3:32.67 Alabama ‘B’ — 3:34.24 Virginia ‘C’ — 3:36.94 Arkansas ‘A’ — 3:37.88 Kentucky ‘A’ — 3:38.10

MEN’S 400-YARD MEDLEY RELAY — FINALS

NCAA Record: 2:58.32 — Florida (A. Chaney, D. Hillis, J. Liendo, M. McDuff) (2023)

2024 NCAA ‘A’ Standard: 3:04.96

2024 NCAA ‘B’ Standard: 3:06.84

Top 8: