USA annonce l’équipe pour les Championnats du monde 2019

D’après le reporting de Jared Anderson. Vous pouvez lire son article en anglais ici.

USA Swimming, la fédération des États-Unis de natation, a annoncé son équipe pour les Championnats du monde 2019 à Gwangju, en Corée du Sud. Les stars Katie Ledecky, Caeleb Dressel, Michael Andrew et Kathleen Baker sont en tête d’affiche avec quatre épreuves individuelles chacune.

Ledecky, Dressel, Andrew, et Baker, sont tous des nageurs professionnels. Dressel a annoncé son contrat de pro après sa dernière saison à Florida (les sportifs sont éligibles pour représenter leurs universités pendant 4 ans aux Etats-Unis). Ledecky et Baker sont devenues pros avant la fin de leurs 4 ans d’éligibilité. Andrew a débuté sa carrière professionnelle à l’âge de 14 ans, déclarant forfait sur une éventuelle expérience d’équipe à l’université.

L’équipe américaine est composée de tous les médaillés d’or des Jeux PanPacs 2018 : Andrew, Dressel, Townley Haas, Zane Grothe, Jordan Wilimovsky, Ryan Murphy, Chase Kalisz, Ledecky, Baker, Lilly King, Micah Sumrall et Hali Flickinger. Elle colle plus ou moins à ce que nous avons projeté basé sur les résultats des Championnats des Etats-Unis 2018 et des PanPacs 2018. Au moment de cet article, les seuls places qui n’étaient pas attribuées étaient les deuxièmes nageurs au 50 dos, 50 brasse, et 50 papillon. Les top nageurs des 100 dans ces épreuves sont prioritaires ; quelques athlètes sont en fait déjà nommés dans ces épreuves. Mais pas tous. USA Swimming dit que la décision sera prise d’ici à la date d’échéance en juin 2019. Selon les règles de sélection, si le nageur qui gagne le 100 est déjà sélectionné pour le 50 ou qu’il se désiste, le deuxième plus rapide prendra sa place, pourvu que tous les deux aient achevé le standard FINA « A ».

Team USA: Championnats du monde 2019

Vous pouvez voir toute l’équipe ici, ou ci-dessous:

Messieurs

Nageur 1e épreuve 2e épreuve 3e épreuve 4e épreuve Michael Andrew 100 brasse 50 nage libre 50 brasse 50 papillon Blake Pieroni 100 nage libre 4×200 NL Caeleb Dressel 100 nage libre 100 papillon 50 papillon 50 nage libre Nathan Adrian 4×100 NL Townley Haas 200 nage libre 4×100 NL Andrew Seliskar 200 nage libre Conor Dwyer 4×200 NL Zane Grothe 400 nage libre 800 nage libre 1500 nage libre Jordan Wilimovsky 800 nage libre 1500 nage libre Ryan Murphy 50 dos 100 dos 200 dos Justin Wright 200 papillon Josh Prenot 200 brasse Chase Kalisz 200 4 nages 400 4 nages Grant Shoults 400 nage libre Matt Grevers 100 dos Jacob Pebley 200 dos Jack Conger 100 papillon Zach Harting 200 papillon Andrew Wilson 100 brasse 200 brasse Abrahm Devine 200 4 nages Jay Litherland 400 4 nages Zach Apple 4×100 NL 4×200 NL Jack LeVant 4×200 NL Michael Chadwick 4×100 NL

Dames