Saint Raphaël 2018 jour 2 : RF pour Béryl Gastaldello au 50 m dos

Championnats de France Elite de Saint-Raphaël

Mardi 22 au dimanche 27 mai, 2018

Stade Nautique Alain Chateigner

50m

Séries à 9h / finales à 18h (samedi 15h30 ; dimanche 17h45)

Qualificatifs pour l’Euro 2018

Diffusé sur beIN SPORTS

Site des championnats

Start-listes

Résultats

Jour 2

Encore cinq noms (Nans Roch, Fanny Deberghes, Béryl Gastaldello, Mathilde Cini, et Mehdy Metella) se sont ajoutés à la liste des nageurs et nageuses qualifiés pour les Championnats d’Europe 2018 à Glasgow suite à cette deuxième journée de compétition à Saint-Raphaël. Ceux qui sont déjà qualifiés sont :

Cyrielle Duhamel (400 m 4 nages) Lara Grangeon (400 m 4 nages) David Aubry (400 m nage libre) Roman Fuchs (400 m nage libre) Charlotte Bonnet (50 m nage libre) Anouchka Martin (50 m nage libre) Jérémy Stravius (50 m dos, 100 nage libre) Marie Wattel (100 m papillon) Théo Bussière (100 m brasse) Nans Roch (200 m papillon) Fanny Deberghes (100 m brasse) Béryl Gastaldello (50 m dos) Mathilde Cini (50 m dos) Mehdy Metella (100 m nage libre)

Les règles de sélection aux épreuves individuelles pour les Championnats d’Europe 2018 à Glasgow sont : « Seront proposés à la sélection les quatre premiers nageurs qui auront réalisés, à l’issue des séries le temps de qualification exigé pour l’épreuve du tableau n°1 ci-dessous et qu’ils se classent en finale dans les 4 premiers nageurs sélectionnables en Equipe de France de ladite épreuve. »

800 m Nage Libre Dames

Euro 2018 : 8:34.96 en série ; top-4 en finale

Sharon van Rouwendaal (NED) (Montpellier Métropole Natation) 8:39.19 Fantine Lesaffre (Montpellier Métropole Natation / Pôle France Natation Course Marseille) 8:44.31 Julie Berthier (Mulhouse ON) 8:46.49 Lara Grangeon (CN Calédoniens / Pôle France Natation Course Nice) 8:49.61

Fantine Lesaffre est Championne de France pour le deuxième jour consécutif. Après avoir gagné le 400 m 4 nages mardi, elle a été la seule Française à aller jusqu’au bout lors du 800 m de la finale mercredi. Elle a fait un temps de 8:44.31 juste derrière Sharon van Rouwendaal des Pays-Bas (8:39.19). En revanche, personne ne s’est qualifié pour l’Equipe de France aux championnats d’Europe. La nageuse la plus rapide mardi était Lisa Pou (AS Monaco Natation) qui était troisième derrière van Rouwendaal et Anna Egorova (RUS) avec un temps de 8:50.95. Pou, cependant, s’est desistée lors de la finale de mercredi.

200 m Papillon Messieurs

Euro 2018 : 1:58.11 en série ; top-4 en finale

Jordan Coelho (Stade de Vanves / Pôle France Natation Course Antibes) 1:58.52 Nans Roch (CN Antibes / Pôle France Natation Course Antibes) 1:59.45 Matthias Marsau (Dauphins Toulouse OEC / Pôle France Natation Course CREPS Toulouse) 2:00.78

Jordan Coelho a gagné le titre lors du 200 m papillon messieurs mais il était loin de son meilleur temps (1:56.49) dans les séries et la finale. Par conséquent, il ne s’est pas qualifié pour Glasgow. L’année dernière Coelho était deuxième derrière Paul Lemaire aux Dauphins de Toulouse. Il avait fini deux centièmes derrière lui avec un temps de 1:58.48. Ce temps l’aurait qualifié cette année pour les championnats d’Europe mais il n’y avait que Nans Roch qui a fait le temps requis en série. Ce dernier, qui a été plus rapide de 1.21 secondes par rapport à sa meilleure performance personnelle, s’est qualifié pour les Euro avec un temps de 1:57.85 dans les séries et il a pu se qualifier pour Glasgow. Roch a décroché une deuxième place en finale avec un temps de 1:59.45, juste devant Mathias Marsau (2:00.78).

100 m Brasse Dames

Euro 2018: 1:08.79 en série ; top-4 en finale

Fanny Deberghes (ASPTT Montpellier) 1:08.29 Solène Gallego (Dauphins Toulouse OEC / Pôle France Natation Course CREPS Toulouse) 1:09.57 Camille Mallet (Amiens Métropole Natation / Pôle Espoirs Natation Course Amiens) 1:10.10

Fanny Deberghes a été 9 dixièmes plus rapide cette année qu’elle ne l’a été en 2017. Elle a gagné le 100 m brasse dames et s’est qualifiée pour Glasgow avec un temps de 1:08.48 aux épreuves préliminaires. Ses deux performances ont été plus rapides que son temps record lors de ce type d’épreuve: 1:08.61. Solène Gallego a eu la seconde place du début à la fin et a fait un temps de 1:09.57.

La jeune (2001) Camille Mallet a dépassé Carmella Kitching, Clara Basso-Bert et Nolwenn Hervé en décrochant la médaille de bronze. Mallet a été 6ème au 50 m avec un temps de 33 secondes et 10 centièmes mais est revenue en 37 secondes, ce qui fait qu’elle a éloigné Kitching de 0,08.

200 m 4 Nages Messieurs

Euro 2018 : 2:01.34 en série ; top-4 en finale

Jeremy Desplanches (SUI) (Olympic Nice Natation / Pôle France Natation Course Nice) 1:57.06 Guillaume Laure (CN Antibes / Pôle France Natation Course Amiens) 2:02.51 Geoffrey Renard (Dauphons Toulouse OEC) 2:02.81 Théo Berry (Angers Natation / Pôle France Natation Course Paris INSEP) 2:03.12

Le Suisse Jeremy Desplanches est arrivé premier au 200 m 4 nages messieurs mais malgré le fait qu’il ait battu son temps à ce type d’épreuve, ce n’était pas sa meilleure performance. Desplanches détient le record national Suisse avec un temps de 1:56.86, fait à Budapest l’été dernier. Guillaume Laure a été couronné Champion de France avec un temps de 2:02.51. Laure a perdu presque une seconde lors des 50 derniers mètres de la course. Goeffroy Renard a été second pendant les 150 premiers mètres mais n’a quand même pas réussi à gagner la course. Théo Berry a battu Renard en freestyle mais n’a pas pu gagner la médaille d’argent.

50 m Dos Dames

Euro 2018: 28.48 in en série ; top-4 en finale

Béryl Gastaldello (CN Marseille / Pôle France Natation Course Marseille) 27.97 Mathilde Cini (Valence Triathlon / Pôle France Natation Course Marseille) 28.29 Camille Gheorghiu (Montpellier Métropole Natation / Pôle France Natation Course Antibes) 28.64

Béryl Gastaldello a été la première nageuse Française à avoir un temps inférieur à 28 secondes au 50 m dos lors de la finale de mercredi. Gastaldello a égalé son propre record de France en série avec 28:01, avant de le battre avec un temps de 27.97 en finale. Grâce à ce nouveau record, Gastaldello atteint la quinzième place mondiale pour la saison.

2017-2018 LCM WOMEN 50 BACK Yuanhui CHN

FU 2 Xiang

LIU CHN 27.40 3 Olivia

SMOLIGA USA 27.43 4 Jie

CHEN CHN 27.60 5 Emily

SEEBOHM AUS 27.63 6 Xueer

WANG CHN 27.67 7 Georgia

DAVIES GBR 27.75 8 Natsumi

SAKAI JPN 27.82 8 Kylie

MASSE CAN 27.82 10 Maria

KAMENEVA RUS 27.84 11 Regan

SMITH USA 27.85 12 Anastasia

FESIKOVA RUS 27.91 13 Holly

BARRATT AUS 27.96 13 Mimosa

JALLOW FIN 27.96 15 Beryl

GASTADELLO FRA 27.97 View Top 26»

Gastaldello a été qualifiée pour les championnats d’Europe avec Mathilde Cini qui a fait un temps de 28.29 en série ; elle a fait le même temps en finale.

Louise Lefebvre (Mulhouse ON / Pôle France Natation Course Mulhouse) a battu son propre record MPF15 et s’est placée 5ème en finale avec un temps de 28.85.

100 m Nage Libre Messieurs

Euro 2018: 49.17 in en série ; top-4 en finale

Mehdy Metella (CN Marseille / Pôle France Natation Course Marseille) 48.42 Jérémy Stravius (Amiens Métropole Natation / Pôle France Natation Course Amiens) 48.90 Maxime Grousset (Amiens Métropole Natation / Pôle France Natation Course Amiens) 49.57 Jordan Pothain (Nautic Club Alp’38) 49.72 Clément Mignon (CN Marseille / Pôle France Natation Course Marseille) 49.81 / Jonathan Atsu (Dauphins Toulouse OEC / Pôle France Natation Course CREPS Toulouse) 49.81

Mehdy Metella a gagné le titre national français au 100 m freestyle et s’est qualifié pour Glasgow. Metella a fait un temps de 48.42 en série et encore en finale. Le second, Jérémy Stravius a ajouté le 100 m freestyle à son palmarès, ce qui lui donne le droit d’aller à Glasgow. Oussama Sahnoune (ALG) a fait un temps de 49.02 aux préliminaires.

Metella est monté à la 12ème place mondiale pour la saison.

2017-2018 LCM MEN 100 FREE Vladimir RUS

Morozov 2 Katsumi

NAKAMURA JPN 47.87 3 Zetao

NING CHN 47.92 4 Pedro Henrique

SILVA SPAJARI BRA 47.95 5 Gabriele

SILVA SANTOS BRA 47.98 6 Duncan

SCOTT GBR 48.02 7 Chad

LE CLOS RSA 48.15 7 Kyle

CHALMERS AUS 48.15 9 Danila

IZOTOV RUS 48.31 9 Nandor

NEMETH HUN 48.31 11 Alessandro

MIRESSI ITA 48.36 12 Mehdy

METELLA FRA 48.42 View Top 27»

Tandis que seuls Metella et Stravius se sont qualifiés individuellement, Maxime Grousset, Jordan Pothain, Clément Mignon et Jonathan Atsu ont de grandes chances d’être également qualifiés pour le 400 m relais parce que leurs performances correspondent aux temps qui mènent à la qualification. (Voire tableau 2 ci-dessous).

Tableau n°1

Dames Epreuve Messieurs 25.33 50m free 22.35 54.91 100m free 49.17 2:00.06 200m free 1:48.29 4:10.48 400m free 3:49.46 8:34.96 800m free 7:57.62 16:28.00 1500m free 15:07.71 28.48 50m dos 25.20 1:01.44 100m dos 54.86 2:13.03 200m dos 2:00.42 31.14 50m brasse 27.64 1:08.79 100m brasse 1:01.30 2:28.59 200m brasse 2:12.75 26.14 50m fly 23.60 59.11 100m fly 52.78 2:11.85 200m fly 1:58.11 2:14.99 200m 4 nages 2:01.34 4:43.42 400m 4 nages 4:19.82

Tableau n°2