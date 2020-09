Quasi World Record. I Grandi Nomi Dietro Le Seconde Prestazioni All Time

Un quasi World Record non è un World Record. Questo lo sappiamo. Eppure, quando un atleta si avvicina a quella linea, la sfiora, sembra quasi che l’abbia agguantata pochi istanti prima di toccare la piastra, l’emozione e l’eccitazione che si prova è indescrivibile. Vi ricordate ai Campionati del Mondo FINA del 2017 quando l’americano Caeleb Dressel ha quasi battuto il record mondiale del 2009 di Michael Phelps nei 100 farfalla? A Budapest Dressel toccò la piastra in 49,86. Il WR era di 49,82.

Il nome del plurimedagliato olimpico Michael Phelps appare nella lista dei secondi più veloci performer di tutti i tempi più di quanto uno spettatore occasionale di nuoto si aspetterebbe. Chi invece è profondamente radicato in questo sport, guarda i record di Phelps cadere con nostalgia e speranza per il futuro. Phelps ad oggi mantiene un solo record mondiale individuale nei 400 metri misti maschili. Quando anche quello sarà caduto, in ogni caso Phelps manterrà la sua influenza in questo sport per molti decenni a venire.

Oltre a Phelps, l’elenco dei secondi più veloci di tutti i tempi comprende molti leggendari nuotatori. Sono caduti negli ultimi anni record che sembravano davvero intoccabili.

Del resto, i record sono come bolle di sapone.

Nella lista dei secondi, Michael Phelps c’è due volte. La lituana Ruta Meilutyte è l’unica donna a occupare più di una posizione nella lista. Rimane la seconda più veloce di tutti i tempi sia nei 50 che nei 100 rana.

La britannica Rebecca Adlington mantiene la seconda prestazione all time negli 800 stile libero, anche se bisogna sottolineare che la detentrice del record del mondo doppia medaglia d’oro olimpica Katie Ledecky detiene le prime 22 prestazioni più veloci di tutti i tempi. In altre parole, l’ex record del mondo della Adlington è stato battuto dalla Ledecky in 22 diverse occasioni.

La svedese Sarah Sjostrom ha un simile predominio nei 50 metri farfalla. In questa gara possiede le 16 prestazioni più veloci di tutti i tempi. La sua connazionale, ex detentrice del WR Therese Alshammar, occupa il 17° posto nella classifica delle prestazioni più veloci di tutti i tempi.

Medesimo discorso vale nei 100 metri rana maschili. Il detentore del Record del Mondo Adam Peaty ha messo la firma sulle prime 18 prestazioni all time. Il bielorusso Ilya Shymanovich è il secondo uomo più veloce nei 100 metri rana, anche se il suo incredibile 58,29 del 2018 è solo la 19° prestazione più veloce di tutti i tempi.

I SECONDI PIù VELOCI DI TUTTI I TEMPI (VASCA LUNGA)