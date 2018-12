Previsioni Mondiali: I Possibili Re Della Rana In Assenza Di Peaty

CAMPIONATO MONDIALE IN VASCA CORTA FINA 2018

In vasca lunga nessuno al modo può eguagliare Adam Peaty.

Ma cosa succederà ad Hangzhou?

Non c’è Peaty e la vasca è da 25 metri.

L’assenza del campione olimpico non deve però distogliere l’attenzione dagli eventi nello stile rana.

Ad Hangzhou ci saranno i migliori ranisti europei e mondiali che non faranno mancare lo spettacolo.

Mi riferisco a star come il detentore del record mondiale Cameron Van Der Burgh o gli americani Michael Andrew e Andrew Wilson. Non dimentichiamo poi la medaglia d’argento olimpica Josh Prenot.

La distanza più lunga della rana poi, vedrà ai blocchi il giapponese Ippei Watanabe ed il tedesco Marco Koch.

50 METRI RANA MASCHILI

Il campione del mondo in carica Felipe França non sarà in competizione, ma ci saranno i suoi connazionali Felipe Lima e Joao Gomes.

Felipe Lima guida anche il ranking mondiale stagionale con il tempo nuotato in coppa del Mondo, 25.88 che è anche il suo personal best. Questo lo posiziona in cima alle previsioni di una medaglia d’oro.

Tra coloro che potrebbero giocarsi il podio sicuramente dobbiamo includere l’americano Michael Andrew.

Andrew ha battuto il record americano nei 50 meri rana all’inizio di questo autunno con il suo 26.10 nella tappa di Singapore della Coppa del Mondo. In questa gara ci sarà anche il suo compagno di squadra Andrew Wilson.

Il detentore del record mondiale Cameron Van Der Burgh anche se non ha nuotato questa gara in vasca corta in questa stagione, deve ancora essere considerato una minaccia.

Sotto i 26 secondi ci sono anche i russi Kirill Prigoda (26.01, per la precisione) e Oleg Kostin.

Fabio Scozzoli in vasca corta ha sempre dato grandi soddisfazioni.

Soltanto un anno fa batteva il campione olimpico Adam Peaty ai Campionati Europei in vasca corta di Copenhagen, proprio nei 50 metri rana. In quella gara realizzò anche il suo personal best, 25.62, stabilendo anche il Record Italiano ed Europeo.

Ai Campionati Assoluti di Riccione, pochi giorni fa, realizzava il suo migliore stagionale, 25.99. Questo tempo lo pone come aspirante ad una medaglia importante anche ad Hangzhou.

Ritorna alle competizioni internazionali Nicolo Martinenghi dopo lo stop di una stagione a causa della frattura dell’osso pubico.

Martinenghi ha nuotato 26.58 ai Campionai Open di Riccione e vanta un personale di 26.29. Il posto in finale dovrebbe essere ipotecato.

PREVISIONI TOP 8 – 50 METRI RANA MASCHILI

100 METRI RANA MASCHILI

La gara dei 100 metri rana è sicuramente un campo di battaglia aperto a tutti i protagonisti.

Oleg Kostin , che è impressionante in tutte e tre le distanze a rana, potrebbe essere considerato il favorito. Il russo ai propri campionai nazionali ha nuotato un impressionante 56.56.

Il brasiliano 32enne Felipe Lima è il leader mondiale nella versione in vasca lunga di questa gara, ma il suo 56.69 nuotato in Coppa Del Mondo, lo proiettano tra i favoriti anche nella versione 25 metri.

Fabio Scozzoli ha un migliore stagionale di 57.17 nuotato al trofeo Nico Sapio di Genova. Arriva ad Hangzhou con la nona prestazione mondiale stagionale e la voglia di scrivere ancora tanto nella storia del nuoto.

Anche nei 100 metri è iscritto Cameron Van Der Burgh che darà tutto quello che può per i suoi ultimi campionati del mondo in vasca corta.

Van Der Burgh, che ha intenzione di ritirarsi dopo le Olimpiadi di Tokyo del 2020, ha stabilito il record del mondo in gommato, un 55.61 che oggi sembra inarrivabile da chiunque.

Ritorna in gara anche il tedesco Marco Koch che in questa stagione non compare nemmeno nelle prime 25 posizioni del ranking. Sarebbe però un errore credere che sia fuori dai giochi.

previsioni top 8 – 100 metri rana maschili

UOMO 200 METRI RANA

World Record: 2:00.44, Marco Koch (GER), 2016

(GER), 2016 Record dei Campionati, Marco Koch (GER), 2014

(GER), 2014 2016 World Champion: Marco Koch (GER), 2:01.21

Il 200 rana maschile vedrà il detentore del record mondiale in vasca corta Marco Koch, contro il detentore del record del mondo in vasca lunga Ippei Watanabe.

A rovinare la festa ai due ci sarà il detentore della prima prestazione mondiale stagionale, il russo Kirill Prigoda.

Prigoda dopo le tappe di Coppa del Mondo dove ha nuotato questa gara in 2:01.30, non vorrei certamente azionare il freno ad Hangzhou.

previsioni top 8 – 200 metri rana maschili

Articolo in inglese a cura di Loretta Race

ANTEPRIME SWIMSWAM ITALIA