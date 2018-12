Road to Hangzhou: Le Previsioni Dei Podi Delle Gare A Dorso Femminili

Le gare femminili dello stile dorso ai prossimi Mondiali in vasca corta di Hangzhou, Cina, saranno sicuramente molto competitive per la presenza delle top 5 del ranking mondiale stagionale.

Nella gara più lunga del dorso l’azzurra Margherita Panziera arriva in Cina come campionessa europea in vasca lunga

La Panziera, soltanto una settimana fa ai Campionati Assoluti in vasca corta a Riccione, abbassava il suo stesso record nei 200 metri dorso, nuotando le otto vasche in 2:01.56

50 metri dorso femminili

World Record Etiene Medeiros 25.67 Doha 2014

25.67 Doha 2014 Record dei Campionati Etiene Medeiros 25.67 Doha 2014

25.67 Doha 2014 2016 World Champion Etiene Medeiros 25.82

La distanza breve dello stile dorso vedrà ai blocchi di partenza la detentrice del Record del Mondo, record dei campionati e campionessa mondiale in carica Etienne Medeiros.

In vasca corta in questa stagione ha nuotato come miglior tempo un 26.07 durante la tappa di Eindhoven della FINA World Cup, che è attualmente il terzo tempo mondiale.

Il ranking mondiale è guidato dall’olandese Kira Toussaint che a Singapore ha fermato il tempo a 26.04, che rappresenta anche il suo personale. Ad un centesimo di secondo dalla Toussaint c’è l’australiana Emily Seebohm, che vanta però un personale di 25.83 e la candida come migliore antagonista della Medeiros.

Sempre in Coppa del Mondo, abbiamo visto un’inedita Ranomi Kromowidjojo cimentarsi nei 50 metri dorso.

Nella tappa di Eindhoven, Ranomi Kromowidjojo aveva sorpreso tutti stabilendo il record nazionale nei 50 metri dorso femminili. Dopo poche settimane, a Singapore, Kira Toussaint si andava a riprendere ciò che le apparteneva, nuotando il tempo che l’ha posizionata in cima al ranking.

Nelle previsioni escludo la presenza di Ranomi nei 50 metri dorso, atteso che la finale è prevista nella stessa sessione dei 50 metri farfalla femminili.

PREVISIONI 50 METRI DORSO FEMMINILI

PREVISIONE PIAZZAMENTO NUOTATORE NAZIONE MIGLIORE DEL 2018 PERSONAL BEST 1 Etienne Medeiros BRA 26.07 25.67 2 Emily Seebohm AUS 26.05 25.83 3 Kira Toussaint NED 26.04 26.04 4 Georgia Davies GBR 26.13 26.13 5 Maria Kameneva RUS 26.30 26.56 6 Kathleen Baker USA 26.30 26.30 7 Minna Atherton AUS 26.32 26.32 8 Yuanhui Fu CHN 26.33 26.27

100 metri dorso femminili

World Record Katinka Hosszu 55.03, Doha 2014

55.03, Doha 2014 Record del Campionati Katinka Hosszu 55.03 – Doha 2014

55.03 – Doha 2014 2016 World Champion Katinka Hosszu 55.54

Aumenta la distanza ed inizia il dominio dell’ungherese Katinka Hosszu.

La Hosszu è la campionessa mondiale in carica, nonché detentrice del record mondiale e del Record dei Campionati. Quest’anno però a darle filo da torcere c’è innanzitutto Emily Seebohm, con la prima prestazione mondiale stagionale in 55.81. Dopo la Seebohm in lotta per il titolo troviamo l’americana Kathleen Baker che quest’anno ha nuotato il suo personale di sempre in questa distanza, 55.91.

Sotto i 56 secondi in questa stagione c’è anche Kira Toussaint che a Singapore, in Coppa del Mondo, è stata soltanto un centesimo di secondo più lenta della Baker.

previsioni 100 metri dorso femminili

200 dorso femminili

World Record Katinka Hosszu 1:59.23 Doha, 2014

1:59.23 Doha, 2014 Record dei Campionati Katinka Hosszu 1:59.23, Doha 2014

1:59.23, Doha 2014 Campionessa 2016 Katinka Hosszu 2:00.79

Il Record del mondo fissato da Katinka Hosszu durante l’edizione 2014 dei Mondiali in vasca corta, potrebbe essere abbattuto.

Durante la tappa di Budapest della Fina World Cup, l’australiana Emily Seebohm realizzò il tempo di 1:59.94, stabilendo la prima prestazione mondiale stagionale. La Seebohm ha inoltre un personal best di 1:59.84, che la rende sulla carta una probabile vincitrice del titolo.

Il condizionale però è d’obbligo, poiché le altre concorrenti hanno realizzato tempi non così lontani da quello dell’australiana.

La minaccia potrebbe arrivare proprio dall’italiana Margherita Panziera, fresca di record italiano e soprattutto a caccia della consacrazione mondiale.

