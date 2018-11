Margherita Panziera Record Italiano-Quarta Prestazione Mondiale 200do

CAMPIONATO ITALIANO OPEN

30 Novembre – 01 Dicembre 2018

Stadio del Nuoto – Riccione – Italy

Vasca corta (25 metri)

Nello Stadio del nuoto di Riccione al via le serie del pomeriggio. Ricordiamo che le serie oggi e domani si svolgeranno di mattina a partire dalle ore 9.30 e di pomeriggio a partire dalle 16:30. Diretta gare garantita sui canali Rai Sport + HD.

Gli atleti iscritti sono 446 atleti (226 uomini e 200 donne), per 1021 presenze gara e 66 staffette.

Prima emozione della serata regalata da Margherita Panziera che abbassa il suo Record Italiano nei 200 metri dorso femminili

200 METRI DORSO FEMMINILI

Record Italiano Margherita Panziera – Copenhagen 2017 – 2:02.43

Margherita Panziera, campionessa Europea in questa distanza, abbassa il Record Italiano che lei stessa fissò durante i Campionati Europei in vasca corta di Copenhagen.

La Panziera ai Campionati Europei di Glasgow vinse l’oro nei 200 metri dorso con il tempo di 2:06.18. Stabiliva così il nuovo Record Italiano assoluto (vasca lunga).

Stasera nella vasca corta di Riccione, ferma il cronometro a 2:01.56 e sigla la quarta prestazione mondiale stagionale.

Ottimo test per l’atleta CC Aniene che tra pochi giorni volerà in Cina per i Mondiali in Vasca Corta.

Seconda Giulia D’Innocenzo che chiude in 2:06.08. Completa il podio Martina Cenci con il tempo di 2:06.95.

200 METRI FARFALLA MASCHILI

Federico Burdisso 1:54.33 Giacomo Carini 1:54.55 Matteo Pellizzari 1:54.56

Federico Burdisso conquista il titolo di campione italiano dei 200 metri farfalla, con il tempo di 1:54.33.

Il detentore del Record Italiano Juniores, nonché bronzo europeo a Glasgow, detiene un migliore in vasca corta di 1:54.63, a soli tre decimi dal tempo nuotato stasera.

Argento per Giacomo Carini, che dà vita ad una lotta con Matteo Pellizzari spuntata alle ultime bracciate per un centesimo di secondo. 1:54,55 per Giacomo Carini, 1:54.56 il tempo di Matteo Pellizzari

