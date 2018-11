Campionato Italiano Open – Programma Gare E Liste Di Partenza

CAMPIONATO ITALIANO OPEN

30 Novembre – 01 Dicembre 2018

Stadio del Nuoto – Riccione – Italy

Vasca corta (25 metri)

Venerdì 30 Novembre e sabato 01 Dicembre si svolgeranno a Riccione, presso lo Stadio del Nuoto, i campionati assoluti invernali “open”.

Ultimo test prima della partenza per i 32 azzurri convocati per i Mondiali in vasca corta di Hangzhou.

ENTRY LIST e programma gare

Le serie si svolgeranno a partire dalle ore 9.30, mentre le finali inizieranno alle 16:30.

Le finali saranno trasmesse in diretta su Rai Sport + HD.

Gli atleti iscritti sono 446 atleti (226 uomini e 200 donne), per 1021 presenze gara e 66 staffette.

In gara ritroveremo tutti gli atleti convocati per i prossimi Mondiali in vasca corta.

Gabriele Detti gareggerà nei 200 metri stile libero, mentre non lo vedremo in vasca per i 400. Nei 1500 metri stile libero ci sarà Gregorio Paltrinieri così come Federica Pellegrini è iscritta nei 200 metri stile libero.

Al via anche le altre “teste di serie” e medaglie europee come Simona Quadarella, Ilaria Cusinato, Alessandro Miressi, Piero Codia, Margherita Panziera.

Anche se la squadra che gareggerà ai prossimi Mondiali è già completa, non mancherà lo spettacolo a Riccione.

I Campionati assoluti rimangono un appuntamento importantissimo della stagione che chiuderà un anno molto proficuo per il nuoto italiano.

