Campionato Italiano Open- Inizio Da Record Per Silvia Scalia

CAMPIONATO ITALIANO OPEN

30 Novembre – 01 Dicembre 2018

Stadio del Nuoto – Riccione – Italy

Vasca corta (25 metri)

Entry List

Risultati

Venerdì 30 Novembre e sabato 01 Dicembre si svolgeranno a Riccione, presso lo Stadio del Nuoto, i campionati assoluti invernali “open”.

Ultimo test prima della partenza per i 32 azzurri convocati per i Mondiali in vasca corta di Hangzhou.

Il primo giorno dei Campionati Italiani inizia con il Record Italiano siglato da Silvia Scalia

50 metri dorso femminili

Record Italiano: Elena Gemo 2008 26.77

Silvia Scalia tocca la piastra in 26.67 fissando il nuovo Record Italiano dei 50 metri dorso femminili.

E’ il caso di dire “ciao ciao gomma”. Cancellato il record precedente fissato da Elena Gemo nel 2008 a 26.77.

Silvia Scalia non fa parte della spedizione italiana ai Mondiali in vasca corta. Ai nostri microfoni ha dichiarato:

“Sono davvero contenta poiché questi campionati erano comunque una tappa importante per me. Anche se non sono riuscita a qualificarmi per i Mondiali sono felice di aver fissato il Record Italiano qui a Riccione. Ora si punta sulla stagione in lunga”.

Secondo posto per Elena Di Liddo che ferma il crono in 27.12. Chiude il podio Costanza Cocconcelli con 27.14

NAZIONALE COMPLETA MONDIALI VASCA CORTA:

