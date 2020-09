Olimpiadi: Si Dimette Il Direttore Sportivo Del Comitato Organizzativo

L’organizzazione delle Olimpiadi di Tokyo, riprogrammate al 2021, perde uno dei suoi pezzi più importanti. Koji Murofushi, direttore sportivo del comitato organizzativo, ha rassegnato le dimissioni.

Murofushi (medaglia d’oro olimpica nel lancio del martello) è stato uno dei volti nazionali di spicco dei Giochi Olimpici. Fa parte del Comitato dal 2014. Gli si attribuisce il merito di aver contribuito a progettare i programmi degli eventi sia per le Olimpiadi che per le Paralimpiadi.

Al momento della sua nomina, Olympic.org ha descritto il ruolo di Murofushi come quello di fungere da collegamento tra gli atleti, le federazioni sportive internazionali e il Comitato Organizzatore per garantire che le esigenze degli atleti siano soddisfatte durante Tokyo 2020.

Al momento della nomina aveva definito il suo incarico come finalizzato a “contribuire all’organizzazione di Giochi focalizzati sull’atleta che porterà un’eredità e un beneficio a lungo termine per la comunità sportiva in Giappone e non solo”.

Ora, 6 anni dopo, Murofushi diventerà commissario della Japan Sports Agency, un’organizzazione che mira a promuovere lo sport all’interno della nazione giapponese.

Il Presidente di Tokyo 2020 ha dichiarato in merito alle dimissioni:

“Murofushi ha proceduto a organizzare innumerevoli incontri con le federazioni sportive internazionali in tutto il mondo. È grazie al suo instancabile lavoro che siamo stati in grado di mettere a punto un piano che ottimizza gli impianti esistenti. Anche se ovviamente ci mancherà con i Giochi del prossimo anno appena dietro l’angolo, tutti a Tokyo 2020 porgono i nostri più sentiti auguri a Murofushi mentre affronta una nuova entusiasmante sfida. “So che Murofushi si dimostrerà un partner affidabile alla guida dell’amministrazione sportiva giapponese mentre lavoriamo insieme per il successo dei Giochi di Tokyo 2020. “Continueremo a fare ogni sforzo per garantire la sicurezza dei Giochi”.

OLIMPIADI RINVIATE AL 2021 – ARTICOLI CORRELATI