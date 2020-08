Tokyo: Aumento Dei Contagi Da Coronavirus Ad Un Anno Dalle Olimpiadi

Il governo metropolitano di Tokyo, Giappone, ha riportato un record di 472 nuovi casi di infezione da coronavirus sabato, che segna 3 giorni consecutivi di nuovi conteggi elevati per i casi.

In totale, questo porta il conteggio dei casi di Tokyo a 13.163 su una popolazione di quasi 14 milioni di abitanti nella più grande metropoli del mondo. Mentre questi numeri impallidiscono ancora rispetto ad altre grandi città, in particolare New York, che ha visto 230.000 casi confermati su una popolazione di meno di 9 milioni di abitanti, l’aumento arriva con l’avvicinarsi delle riunioni del CIO per decidere il futuro delle Olimpiadi di Tokyo 2021.

Gli incontri con il governo giapponese e il governo metropolitano di Tokyo dovrebbero iniziare a settembre. Vi è in atto un progetto per tentare di ricostruire il sostegno nazionale per l’organizzazione dei giochi. Come vi avevamo riportato qualche giorno fa, soltanto il 24% dei cittadini giapponesi è favorevoe allo svolgimento delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi. Un terzo degli intervistati che ha dichiarato di ritenere che i Giochi dovrebbero essere cancellati del tutto.

Il CIO, in ogni caso, continua a dire che sta facendo tutto il possibile per garantire che i Giochi si svolgano con gli spettatori.

SITUAZIONE CORONAVIRUS

Il Paese nel suo complesso ha visto crescere i suoi casi questa settimana. Fino a metà Giugno, il Giappone aveva registrato meno di 60 nuovi casi al giorno. Sabato, il paese, come la città di Tokyo, ha registrato un nuovo record di 1.464 test positivi al giorno.

Secondo Worldometers.com, il Giappone si trova ancora al 155° posto a livello globale nei test positivi pro capite. Un dato migliore della maggior parte delle nazioni densamente popolate.

Ottobre sarà un mese cruciale per il destino delle Olimpiadi.

Un ulteriore rinvio delle Olimpiadi è stato di recente escluso anche dal Presidente del CIO Thomas Bach e gli esperti sono concordi nell’affermare che il prossimo autunno il virus potrà ripresentarsi creando ulteriore confusione data la somiglianza dei sintomi con l’influenza.