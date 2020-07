Olimpiadi Tokyo: Confermato Il Programma Gare Previsto Per il 2020

Il programma gare delle Olimpiadi di Tokyo che si svolgeranno nel 2021, ricalca sostanzialmente quello del 2020.

L’obiettivo del CIO era infatti quello di

Tokyo 2020 ha confermato che tutte le 43 sedi di gara, il Villaggio Olimpico, il Centro Internazionale di Radiodiffusione e il Centro Stampa Principale saranno utilizzati per i Giochi Olimpici del 2021.

Il Presidente di Tokyo 2020 Yoshiro Mori ha commentato:

“A seguito della decisione di posticipare i Giochi, Tokyo 2020 ha immediatamente formato la New Launch Task Force. Abbiamo organizzato sistemi pronti ad affrontare questa sfida senza precedenti. Il nostro staff ha lavorato instancabilmente 24 ore su 24 su questi preparativi. E’ un piacere annunciare oggi che abbiamo assicurato con successo tutte le sedi e confermato il programma della competizione per i Giochi del prossimo anno.

Si è poi soffermato sull’importanza dei Giochi alla luce della pandemia da COVID-19:

Continueremo a dare il massimo per far sì che i Giochi di Tokyo abbiano un valore speciale come simbolo di unità e solidarietà per superare la crisi della COVID-19. La prossima settimana il 23, un anno prima dei Giochi, abbiamo in programma di inviare un messaggio di solidarietà, speranza e coraggio agli atleti con gli occhi puntati sui Giochi del prossimo anno”.