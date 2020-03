Olimpiadi 2021: Ufficializzate Le Date. Si Inizia Il 23 Luglio 2021

OLIMPIADI 2021

Le Olimpiadi del 2021 inizieranno il 23 Luglio e termineranno l’8 Agosto.

Viene dunque confermata la notizia che vi avevamo dato ieri ( leggi qui l’articolo) sulla ri programmazione dei Giochi nello stesso periodo di Tokyo 2020.

IOC, IPC, Tokyo 2020 Organising Committee and Tokyo Metropolitan Government announce new dates for the Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020 https://t.co/QITtT5dcl8 pic.twitter.com/DHi4u74ZXa — Olympics (@Olympics) March 30, 2020

Le Olimpiadi inizieranno dunque il 23 Luglio, mentre le Paralimpiadi il 24 Agosto.

Questa decisione, secondo quanto dichiarato nel comunicato ufficiale, è stata presa sulla base di tre considerazioni principali:

Proteggere la salute degli atleti e di tutte le persone coinvolte e sostenere il contenimento del virus COVID-19. Salvaguardare gli interessi degli atleti e dello sport olimpico. Il calendario sportivo internazionale globale.

A seguito della decisione odierna, il Presidente del CIO ha dichiarato:

“Voglio ringraziare le Federazioni Internazionali per il loro sostegno unanime e le Associazioni Continentali dei Comitati Olimpici Nazionali per la grande collaborazione e il loro sostegno nel processo di consultazione degli ultimi giorni. Ringrazio anche la Commissione degli Atleti del CIO, con la quale siamo stati in costante contatto”. Con questo annuncio, sono fiducioso che, lavorando insieme al Comitato Organizzatore di Tokyo 2020, al governo metropolitano di Tokyo, al governo giapponese e a tutti i nostri stakeholder, potremo vincere questa sfida senza precedenti. L’umanità si trova attualmente in un tunnel buio. Questi Giochi Olimpici Tokyo 2020 possono essere una luce alla fine di questo tunnel”.