Abe, Premier Giapponese: Olimpiadi Nel 2021, Il CIO é 100% D’Accordo

Il premier giapponese Shinzo Abe ha dichiarato che le Olimpiadi di Tokyo si svolgeranno nell’estate del 2021.

Come riportato su ANSA.it, il capo di stato, Abe, lo ha detto al termine di una telefonata con il Presidente del CIO Thomas Bach.

Il CIO è d’accordo al 100%

Così l’ipotesi paventata nelle ultime ore viene ufficializzata dal governo nipponico. I Giochi olimpici di Tokyo slittano di un anno e si svolgeranno nell’estate del 2021. Questa drastica ma inevitabile decisione è presa a causa della pandemia COVID-19 che ha colpito il mondo intero.

E’ stato concordato che la Fiamma Olimpica rimanga in Giappone in questo periodo di transizione, come simbolo di luce e di speranza in questo momento buio.

E’ stato inoltre deciso che i Giochi della XXXII Olimpiade manterranno il nome di Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo 2020.

La pagina Instagram Ufficiale di Tokyo2020 scrive:

Per salvaguardare la salute degli atleti e di tutti coloro che partecipano ai Giochi Olimpici e alla comunità internazionale, i Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo 2020 si terranno entro l’estate del 2021. Questa decisione è stata presa in seguito ai colloqui del Comitato Olimpico Internazionale, del Comitato Organizzatore di Tokyo 2020 e dei rappresentanti del governo giapponese.

Diversi Comitati Olimpici Nazionali si sono schierati contro lo svolgimento dei Giochi nei termini previsti. Primi fra tutti i CON di Canada e Australia che nei giorni scorsi hanno espresso la loro posizione dicendo che in caso di Giochi Olimpici svolti nel 2020 le loro delegazioni non avrebbero partecipato.

