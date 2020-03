Bob Bowman: Olimpiadi Al 2021 Per Togliere Pressione Sugli Atleti

Bob Bowman, è l’ex head coach della squadra olimpica USA, ed ora è il capo allenatore della Arizona State.

Bowman è uno dei sostenitori del rinvio delle Olimpiadi del 2020 a causa della pandemia COVID-19.

In un articolo pubblicato dal NY Times Bowman afferma che rimandare i giochi di un anno toglierebbe “molta pressione” agli atleti che stanno lottando per trovare un posto dove allenarsi.

Dice Bowman:

“La gente si sta agitando. La maggior parte delle persone non si sta allenando. Se avessimo un po’ più di tempo per prepararci, sarebbe probabilmente una buona cosa”.

Bowman ha sottolineato che in questo periodo della stagione gli atleti avrebbero dovuto testare la loro preparazione in gare in vasca lunga.

“Questo è il momento in cui si spera di vedere la progressione da una gara all’altra. Qualcosa di più vicino al prodotto finale”. “Stai testando alcune cose, come la strategia di gara. Vuoi vedere queste piccole prove per il grande spettacolo”.

Ed aggiunge:

“[la gara] Probabilmente è più importante dell’allenamento, ad essere onesti”.

“Ciò che rende l’allenamento così significativo è quando sei in grado di imparare qualcosa dall’ultima gara e poi vai a lavorarci su”.

Nel complesso, ha sottolineato che la regolarità è la chiave della preparazione, e che attualmente non c’è modo di ottenerla – o di sapere cosa succederà.

Dice Bowman:

“Quello che tutti noi vogliamo vedere mentre ci prepariamo per le Olimpiadi è una sorta di ritmo prevedibile e regolare per la competizione e l’allenamento”.

“Questo è esattamente ciò che non abbiamo al momento. Questo non significa che non si possa fare, ma è sicuramente diverso. Siamo in un territorio inesplorato”.

Riportato in inglese da Torrey Hart