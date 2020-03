Australia Dice No Alle Olimpiadi Nel 2020 “Atleti Pronti Per 2021”

Il comitato Olimpico sottolinea che in questo momento la priorità è la salute e la sicurezza degli atleti.

In particolare, molti australiani si allenano all’estero ed in questo momento non è possibile farli rientrare in patria.

Si legge nel comunicato:

“È chiaro che i Giochi non potranno svolgersi a luglio. I nostri atleti sono stati magnifici nel loro atteggiamento positivo nei confronti dell’allenamento e della preparazione, ma lo stress e l’incertezza sono stati estremamente impegnativi per loro”

“Siamo consapevoli che per molti un tale rinvio presenterà una serie di nuovi problemi. Ma quando il mondo si riunirà ai Giochi Olimpici di Tokyo potrà essere una vera celebrazione dello sport e dell’umanità”.

leggi il comunicato integrale qui

AUSTRALIA SWIMMING AVALLA IL RINVIO AL 2021

Swimming Australia ha accolto con favore il riconoscimento da parte dell’AOC che una squadra olimpica non può essere formata nel 2020, considerando le attuali circostanze mondiali.

In un comunicato stampa, l’amministratore delegato di Swimming Australia, Leigh Russell, ha appoggiato la decisione del Comitato Olimpico Australiano.

“Considerata la situazione attuale a livello mondiale, è diventato evidente che non è sicuro che i Giochi si svolgano nella sua attuale tempistica”.

“Anche se è una prospettiva devastante che i Giochi siano rinviati, è la decisione giusta, poiché dobbiamo concentrarci sulle nostre famiglie e sulle nostre comunità in questo momento difficile”.

Il rinvio delle Olimpiadi al 2021 è l’unica possibilità per gli atleti australiani.

“Quando sarà il momento giusto, guarderemo alla fase di pianificazione per il 2021. Per ora il nostro obiettivo deve rimanere quello di fermare e rallentare la diffusione di COVID-19 e sostenere il nostro popolo”.

“La sicurezza e la salute dei nostri atleti, degli allenatori, del personale, delle loro famiglie e della nostra comunità è di primaria importanza in questo momento”.

APPROFONDIMENTI RINVIO OLIMPIADI