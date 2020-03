Comitato Olimpico Internazionale Conferma Olimpiadi Tokyo 2020

Comitato Olimpico Internazionale si è riunito oggi, coinvolgendo le federazioni sportive attraverso una video conferenza.

Al termine della riunione ha emesso il seguente comunicato:

Si tratta di una situazione senza precedenti per il mondo intero, e il nostro pensiero va a tutti coloro che sono colpiti da questa crisi.

Siamo solidali con tutta la società per fare tutto il possibile per contenere il virus.

La situazione cui si fa riferimento è il contenimento dell’epidemia di coronavirus COVID-19, che, come vi abbiamo più volte riportato, sta influenzando anche i preparativi per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020.

Sulle Olimpiadi di Tokyo, il CIO dichiara la propria posizione:

Il CIO rimane pienamente impegnato per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020.

A quattro mesi non c’è bisogno di decisioni drastiche in questa fase. Qualsiasi speculazione in questo momento sarebbe controproducente.

OLIMPIADI CONFERMATE

Il CIO nel comunicato stampa, incoraggia tutti gli atleti a continuare a prepararsi al meglio per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020.

Si dichiara inoltre “fiducioso che le numerose misure adottate da molte autorità in tutto il mondo contribuiranno a contenere la situazione del virus COVID-19”

Vengono poi elencati i principi fondamentali sull’organizzazione delle Olimpiadi di Tokyo:

Proteggere la salute di tutte le persone coinvolte e sostenere il contenimento del virus. Salvaguardare gli interessi degli atleti e dello sport olimpico.

Il CIO ha dichiarato inoltre che continuerà a monitorare la situazione 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

In questo senso, ricorda che è stata istituita una task force composta dal CIO, dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), dal Comitato Organizzatore di Tokyo 2020, dalle autorità giapponesi e dal Governo Metropolitano di Tokyo.

Lo scopo della task force è quello di:

assicurare azioni coordinate da parte di tutti i soggetti interessati.

mantenere una costante valutazione della situazione

costituire la base per la pianificazione operativa in corso e per i necessari adattamenti

controllare l’attuazione delle varie azioni decise.

PROCEDURE DI QUALIFICAZIONE OLIMPICA

Per quanto riguarda le procedure di qualificazione olimpica, il CIO ha rassicurato solidarietà e flessibilità.

Per gli atleti che ancora non hanno raggiunto gli standard di qualificazione, il CIO si dichiara pronto ad accogliere i necessari adattamenti.

Questi devono essere in linea con i seguenti principi:

Le qualificazioni già ottenute finora rimangono ai Comitati Olimpici Nazionali e agli atleti che le hanno raggiunte Rimane la possibilità di utilizzare gli eventi di qualificazione esistenti e programmati, ovunque questi abbiano ancora un accesso equo per tutti gli atleti e le squadre. Tutti gli adattamenti necessari ai sistemi di qualificazione e tutte le assegnazioni di posti rimanenti saranno effettuati: sulla base dei risultati ottenuti sul campo

devono riflettere, ove possibile, i principi esistenti dei rispettivi sistemi di qualificazione (ad es. uso di classifiche o risultati di eventi specifici continentali/regionali).

Infine, il presidente del CIO Thomas Bach ha dichiarato

“La salute e il benessere di tutti coloro che sono coinvolti nei preparativi è la nostra preoccupazione numero uno. Tutte le misure sono state adottate per salvaguardare la sicurezza e gli interessi degli atleti, degli allenatori e delle squadre di supporto. Siamo una comunità olimpica. Ci sosteniamo l’un l’altro nei momenti buoni e in quelli difficili. Questa solidarietà olimpica ci definisce come una comunità”.