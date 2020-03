FINA: Aspettiamo Date Olimpiadi, Ma Non Spostiamo Mondiali Al 2022

FINA, l’organismo mondiale che governa gli sport acquatici, sta valutando le sue opzioni per i Campionati Mondiali del 2021. L’evento è previsto per il mese di Luglio del prossimo anno a Fukuoka, in Giappone.

Dopo l’annuncio del Comitato Olimpico Internazionale che le Olimpiadi di Tokyo 2020 saranno posticipate al 2021 a causa della pandemia globale COVID-19, la FINA aveva dichiarato di essere disponibile a rivedere il programma dei Mondiali.

Il direttore esecutivo della FINA, Cornel Marculescu, ha dichiarato che in ogni caso, non vi è alcuna possibilità che i Campionati Mondiali FINA del 2021 vengano posticipati al 2022.

Alla domanda posta dall’Associated Press, Marculescu risponde:

“No, no, no, no, no, no, no, no, no”