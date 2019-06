Kira Toussaint Ci Racconta Della Squalifica Nei 50Do E Della Sospensione Doping

TROFEO SETTECOLLI 2019

La dorsista olandese Kira Toussaint torna a splendere dopo essere stata vittima di un errore in un test antidoping.

A Roma, al Trofeo Settecolli, l’abbiamo incontrata dopo la finale dei 100 metri dorso, dove ha vinto l’argento con il tempo di 1:00.01. Il giorno prima nei 50 metri dorso pur arrivando prima, è stata squalificata per essere riemersa dalla subacquea oltre i 15 metri.

Le abbiamo dunque chiesto quali siano le sue sensazioni in merito alle gare e come si sente dopo aver dimostrato la sua totale innocenza nel caso di doping che l’ha coinvolta.

I 50 metri dorso sono un assolo della stella brasiliana Etiene Medeiros, unica sotto i 28 secondi. Vince segnando un 27.64 che basta per toccare la piastra davanti alle avversarie, ma è ben lontano dal tempo registrato ad aprile di 27.36, che la posiziona al primo posto nel ranking mondiale sulla distanza.

Dietro di lei c’era la 31enne australiana Holly Barratt, che ha toccato in 28.00, mentre l’azzurra Silvia Scalia completa il podio fermando il cronometro in 28.11.

Degno di nota, la squalifica della olandese Kira Toussaint per aver oltrepassato i 15 metri in fase di partenza, che si era contraddistinta al mattino con una ottima prestazione

Gara in rimonta per la campionessa europea dei 200 metri dorso in carica e primatista italiana Margherita Panziera, che conquista la medaglia d’oro in 59:69 rimontando sulla olandese Kira Toussaint all’arrivo. Per l’olandese un riscatto voluto, dopo la squalifica di ieri pomeriggio nella finale dei 50 dorso.

Per la dorsista azzurra, tempo non lontano dal proprio personale registrato ad Aprile in 58:92.

Completa il podio Holly Barrat con 1.00.69; per l’australiana circa mezzo secondo in più rispetto al personale stagionale fatto registrare ad inizio giugno agli Australian World Trials in 1: 00.24

Ottimo risultato per la primatista israeliana Anastasia Gorbenko, classe 2003 che tocca in quinta posizione col tempo di 1: 01.18.