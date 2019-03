Kira Toussaint Innocente: Test Antidoping Falso Positivo

View this post on Instagram

When FINA says it was a false positive 😱💪🏼 I’M INNOCENT AND I CAN PROVE IT!!!! For my English statement see the first comment: Maandag 11 maart 2019 kreeg ik van FINA te horen dat zij de dopingzaak tegen mij officieel en per direct intrekken. Eerder informeerde FINA mij dat bij een dopingcontrole op 2 nov 2018 tijdens de World Cup in Beijing tulobuterol zou zijn aangetroffen. Dit blijkt nu volledig onjuist te zijn. FINA was op basis van deze vermeende positieve test een procedure tegen mij gestart. Morgen zou de hoorzitting in Lausanne plaatsvinden. FINA heeft nu op het allerlaatste moment de zaak ingetrokken. Ik heb altijd ontkend tulobuterol te hebben gebruikt. Naar aanleiding van de vermeende positieve dopingtest is daarom grondig onderzoek gedaan naar mogelijke oorzaken. Uiteindelijk bleek dat sprake was van een vals-positieve test die is veroorzaakt door andere – volledig toegestane – medicatie die ik gebruik. Op het dopingcontroleformulier heb ik het gebruik van deze medicatie ook vermeld. Blijkbaar was tot op heden niet bekend dat dit middel een vals-positieve test voor tulobuterol kan veroorzaken. WADA heeft naar aanleiding van deze (nieuwe) inzichten aan het dopinglaboratorium in Beijing – dat de samples in eerste instantie heeft getest – verzocht om de samples opnieuw te testen aan de hand van andere testmethoden. Hieruit bleek dat de eerdere resultaten van tulobuterol in deze samples inderdaad onjuist waren. Er is dus nooit tulobuterol aangetroffen in mijn samples. FINA heeft op basis hiervan besloten om de procedure in te trekken. Aan de ene kant ben ik natuurlijk ontzettend blij dat mijn onschuld nu is bewezen en dat ik weer kan zwemmen. Maar ik ben ook teleurgesteld in hoe het proces is verlopen. Het was bij FINA en WADA volledig bekend welke medicatie ik gebruik en ik heb altijd gezegd dat ik nooit doping heb gebruikt. Ik heb zelf specialisten ingeschakeld om onderzoek te doen en mijn onschuld te kunnen bewijzen. Als niet aan het licht was gekomen dat de testmethodes die tot nu toe werden toegepast niet deugen en tot een vals-positieve test op t