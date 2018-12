Kira Toussaint Positiva Al Test Antidoping Per Il Tolobuterolo

View this post on Instagram

I’m devastated and living in a nightmare. I’m innocent and I believe that the truth will reveal that! For my English statement read my comment: Vlak voor de start van het WK korte baan in Hangzhou kreeg ik op 7 december te horen dat ik positief ben getest op het middel: Tulobuterol. Het betrof een test van 2 november 2018 tijdens de World Cup in China. Tulobuterol is een stof die langdurig de luchtwegen verwijdt. Het medicijn kan via een inhalator of pleister het lichaam in komen, of zoals clenbuterol, via bijvoorbeeld vervuilde voeding. Zelf heb ik astma en gebruik daarvoor andere medicatie. Deze medicatie is toegestaan en heeft dezelfde werking als tulobuterol. Tulobuterol is naar verluidt niet verkrijgbaar in Europa. Het is in zeven voornamelijk Aziatische landen, waaronder China, wel verkrijgbaar. Het is voor mij volledig onbekend hoe deze stof in mijn lichaam terecht is gekomen. Zelf sta ik 100% voor een schone sport. Nog nooit in mijn leven ben ik in aanraking geweest met doping, of heb ik doping gebruikt. Ik ben altijd heel erg fel geweest in discussies over doping. Ik kan met mijn hand op mijn hart zeggen dat ik dit middel niet bewust heb genomen. Doordat de bekendmaking van de positieve test vrijwel samenviel met de start van het WK, is besloten dat ik niet zou starten. Diezelfde avond zat ik in het vliegtuig terug naar huis. Het was zo onwerkelijk, ik heb de halve vlucht gehuild. Het voelde zó onrechtvaardig. Ik leefde al maanden naar dit toernooi toe, ik was supergoed in vorm en topfit, maar ik ging naar huis. Via de media heeft de KNZB gecommuniceerd dat ik 'ziek' naar huis was. Vandaag wil ik mijn verhaal delen met jullie, omdat ik onschuldig ben en heilig geloof dat de waarheid altijd het langste duurt. Ook vind ik het verschrikkelijk dat ik niet eerlijk kon vertellen waarom ik niet kon deelnemen aan het WK. De afgelopen weken waren een nachtmerrie voor mij, vooral toen het WK nog bezig was. De mensen om mij heen hebben mij enorm gesteund. Ook heb ik veel steun ervaren vanuit de KNZB. We zijn momenteel aan het onderzoeken hoe het middel in mijn lichaam terecht is gekomen. Omdat ik weet dat ik nooit iets heb gebruikt, vertrouw ik op goede afloop.