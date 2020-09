ISL Season 2: Full Rosters Revealed For All 10 Teams

The International Swimming League has announced full rosters for all ten teams in the league’s second season of competition.

The rosters were revealed on the ISL website ahead of this morning’s press conference for Season 2, though there is still plenty of fluctuating going on with all of these rosters.

Energy Standard

Coach: James Gibson

GM: Jean-Francois Salessy

Women:

Sarah Sjostrom

Siobhan Haughey

Femke Heemskerk

Breeja Larson

Emily Seebohm

Pernille Blume

Zsuzsanna Jakabos

Georgia Davies

Anastasiya Shkurdai

Imogen Clark

Mary-Sophie Harvey

Viktoria Gunes

Tamara van Vliet

Maddy Banic

Lucy Hope

Men:

Florent Manaudou

Chad le Clos

Ilya Shymanovich

Evgenii Rylov

Kliment Kolesnikov

Felipe Lima

Ben Proud

Kregor Zirk

Max Litchfield

Maxim Stupin

Simonas Bilis

Sergii Shevtsov

Danas Rapsys

Andrius Sidlauskas

Matt Grevers

Andrey Zhilkin

London Roar

Coach: Melanie Marshall

GM: Rob Woodhouse

Women:

Minna Atherton

Emma McKeon

Cate Campbell

Sydney Pickrem

Alia Atkinson

Annie Lazor

Marie Wattel

Holly Hibbott

Holly Barratt

Kira Toussaint

Bronte Campbell

Siobhan-Marie O’Connor

Freya Anderson

Anna Hopkin

Mariia Kameneva

Aimee Wilmott

Men:

Kyle Chalmers

Guilherme Guido

Andreas Vazaios

Adam Peaty

Duncan Scott

Kirill Prigoda

Elijah Winnington

Vini Lanza

James Guy

Christian Diener

Marius Kusch

Matthew Wilson

Tom Dean

Alex Graham

Luke Greenbank

Mikhail Vekovishchev

Iron

Coach: Jozsef Nagy

GM: Dorina Szekeres

Women:

Katinka Hosszu

Ranomi Kromowidjojo

Veronika Andrusenko

Mireia Belmonte

Jenna Laukkanen

Jessica Hansen

Maria Ugolkova

Valerie van Roon

Emilie Beckmann

Melanie Henique

Isabella Hindley

Caroline Pilhatsch

Tatjana Schoenmaker

Daria K. Ustinova

Daryna Zevina

Men:

Robert Glinta

Ross Murdoch

Guilherme Bassetto

Ramon Klenz

Maixm Lobanovszkij

Artsiom Machekin

Clement Mignon

Marco Orsi

Oussama Sahnoune

Emre Sakci

Nicholas Santos

Leonardo Santos

Thom de Boer

Yakov Toumarkin

Kristof Milak

David Verraszto

Aqua Centurions

Coach: Matteo Giunta

GM: Alessandra Guerra

Women:

Martina Carraro

Elena di Liddo

Federica Pellegrini

Madeline Groves

Silvia Scalia

Ilaria Bianchi

Arianna Castiglioni

Larissa Oliveira

Silvia di Pietro

Sara Franceschi

Kaylee McKeown

Etiene Medeiros

Lidon Munoz

Men:

Szebaztian Szabo

Breno Correia

Fabio Scozzoli

Matteo Rivolta

Simone Sabbioni

Philip Heintz

Travis Mahoney

Marcelo Chierighini

Alessandro Miressi

Pedro Spajari

Matteo Ciampi

Leonardo de Deus

Luiz Altamir Melo

Nicolo Martinenghi

Gabriel Santos

Tokyo Frog Kings

Coach: Dave Salo

GM: Kosuke Kitajima

Women:

Simona Kubova

Catie DeLoof

Reona Aoki

Suzuka Hasegawa

Chihiro Igarashi

Runa Imai

Anna Ntountounaki

Yui Ohashi

Natsumi Sakai

Aya Sato

Sakiko Shimizu

Rio Shirai

Miho Teramura

Leah Smith

Ai Soma

Men:

Vladimir Morozov

Daiya Seto

Markus Thormeyer

Bruno Fratus

Shinri Shioura

Cristian Quintero

Kosuke Hagino

Ryosuke Irie

Takeshi Kawamoto

Yuki Kobori

Yasuhiro Koseki

Kosuke Matsui

Katsuhiro Matsumoto

Naoki Mizunuma

Shoma Sato

Cali Condors

Coach: Jeff Julian

GM: Jason Lezak

Women:

Men:

Caeleb Dressel

Nic Fink

Mitch Larkin

Justin Ress

Kacper Majchrzak

Radoslaw Kawecki

Mark Szaranek

Clyde Lewis

Townley Haas

Tate Jackson

Gunnar Bentz

Kevin Cordes

Coleman Stewart

Marcin Cieslak

Jack Cartwright

Eddie Wang

LA Current

Coach: David Marsh

GM: Lenny Krayzelburg

Women:

Men:

DC Trident

Coach: Cyndi Gallagher

GM: Kaitlin Sandeno

Women:

Men:

NY Breakers

Coach: Martin Truijens

GM: Tina Andrew

Women:

Men:

Toronto Titans

Coach: Byron MacDonald

GM: Robert Kent

Women:

Kayla Sanchez

Kylie Masse

Kelsey Wog

Lisa Bratton

Rebecca Smith

Emily Overholt

Anika Apostalon

Jocelyn Ulyett

Michelle Coleman

Anna Egorova

Anastasia Fesikova

Louise Hansson

Julie Meynen

Claire Fisch

Tess Cieplucha

Men: