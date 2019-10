International Swimming League 2019 : Etape de Naples résumé jour 1

INTERNATIONAL SWIMMING LEAGUE 2019 : GROUPE A, ETAPE 2 – NAPLES

Samedi 12 octobre – Dimanche 13 octobre

19h heure locale (UTC+2)

Naples, Italie

Piscina Felice Scandalone, Via Giochi del Mediterraneo

Bassin de 25 m

Groupe A: Cali Condors, DC Trident, Energy Standard, Aqua Centurions

Résultats complet jour 1

Attribution des lignes d’eau :

Energy Standard – Lignes 1/2

Cali Condors – Lignes 3/4

DC Trident – Lignes 5/6

Aqua Centurions – Lignes 7/8

100 m PAPILLON

Dames

Kelsi Dahlia – CAC – 55.91 Sarah Sjostrom – ENS – 56.63 Anastasia Shkurdai – ENS – 57.37 Brianna Throssell – DCT – 5740 Elena di Liddo – AQC – 57.46 Ilaria Bianchi – AQC – 57.60 Natalie Hinds – CAC/ Sarah Gibson – DCT – 57.80 –

Sur un air de revanche, les Cali Condors remportent la première course de la soirée grâce à Kelsi Dahlia qui s’impose en 55.91 devant Sarah Sjostrom et Anastasiya Shkurdai d’Energy Standard.

Messieurs

Chad le Clos – ENS – 49.35 Caeleb Dressel – CAC – 49.36 Matteo Rivolta – AQC – 50.61 Jeremy Stravius – DCT – 51.11 Santo Condorelli – AQC – 51.47 Giles Smith – DCT – 51.62 John Shebat – CAC – 51.81 Kregor Zirk – ENS – 52.17

Chad le Clos remporte le 100 m papillon devant Caeleb Dressel en 49.35, à un centième de l’Américain. C’est la première course de Dressel, qui nage pour l’équipe Cali Condors, en International Swimming League. Le Clos et Dressel ont été les seuls athlètes à nager en moins de 50 secondes.

50 m BRASSE

Dames

Lilly King – CAC – 29.12 Molly Hannis – CAC – 29.59 Imogen Clark – ENS – 29.87 Martina Carraro – AQC – 29.88 Siobhan Haughey – DCT – 30.05 Leiston Pickett – DCT – 30.10 Georgia Bohl – AQC 0 30.58 Kierra Smith – ENS – 31.65 *hors du temps réglementaire

Lilly King reste invaincue sur les épreuves de brasse. Après avoir remporté le 50/100/200 m brasse à Indianapolis, l’Américaine s’offre une nouvelle victoire sur 50 m brasse à Naples. Très bonne opération des deux nageuses des Cali Condors qui terminent première et seconde.

Messieurs

Doublé pour les Aqua Centurions : Nicolo Martinenghi s’est imposé en 25.98, suivi de son coéquipier Fabio Scozzoli (26.06).

400 m 4 NAGES

Dames

Melanie Margalis – CAC – 4:24.95 Fantine Lesaffre – ENS – 4:28.10 Bethany Galat – DCT – 4:29.35 Mary-Sophie Harvey – ENS – 4:32.86 Emma Barksdale – DCT – 4:32.92 Megan Kingsley – CAC – 4:33.93 Hannah Miley – AQC – 4:35.13 Franziska Hentke – AQC – 4:37.57

Melanie Margalis a dominé la course du début à la fin et s’impose en 4:24.95, devant Fantine Lesaffre qui nage pour la première fois en International Swimming League pour Energy Standard.

Messieurs

Jay Litherland – DCT – 4:06.35 Mark Szaranek – CAC – 4:07.89 Maxim Stupin – ENS – 4:09.66 Anton Ipsen – CAC – 4:10.05 Mykhaylo Romanchuk – ENS – 4:12.30 Laszlo Cseh – AQC – 4:12.36 Zach Harting – DCT – 4:17.89 Philip Heintz – AQC – 4:26.98* hors du temps réglementaire

Jay Litherland remporte le 400 m 4 nages devant Mark Szaranek et Maxim Stupin. Il avait déjà gagné cette épreuve la semaine dernière à Indianapolis. Pourtant bien parti, Phillip Heintz a mal terminé sa course et est pénalisé d’un point pour ne pas avoir nagé dans la limite de temps imposée.

4×100 m NAGE LIBRE DAMES

Energy Standard 1 – 3:28.77 Cali Condors 1 – 3:30.13 DC Trident 1 – 3:31.97 Aqua Centurions 1 – 3:32.05 Cali Condors 2 – 3:32.78 Energy Standard 2 – 3:34.16 DC Trident 2 – 3:37.13 Aqua Centurions 2 – 3:39.86

Energy Standard, qui avait remporté tous les relais sauf un la semaine dernière, recommence sa domination à Naples. Le relais n°1 composé de Penny Oleksiak, Sarah Sjostrom, Kayla Sanchez et Femke Heemskerk s’impose en 3:28.77, devant le relais n°1 des Cali Condors.

200 m DOS

Messieurs

Evgeny Rylov – ENS – 1:49.24 Mitch Larkin – CAC – 1:5041 Radoslaw Kawecki – CAC – 1:50.97 Tristan Hollard – DCT – 1:52.59 Travis Mahoney – AQC – 1:52.73 Andreas Vazaios – DCT – 1:52.92 Apostolos Christou – AQC – 1:53.48 Kregor Zirk – ENS – 1:57.91

Evgeny Rylov (1:49.24) remporte le 200 m dos pour Energy Standard tandis que Mitch Larkin et Radoslaw Kawecki des Cali Condors terminent deuxième et troisième.

Dames

Margherita Panziera – AQC – Disqualifiée

Kylie Masse s’impose devant Margherita Panziera en 2:01.90 pour les Cali Condors. Panziera a, par la suite, été disqualifiée et écope donc d’une pénalité de 2 points.

50 m NAGE LIBRE

Messieurs

Caeleb Dressel – CAC – 20.64 Florent Manaudou – ENS – 20.72 Ben Proud – ENS – 21.29 Kristian Gkolomeev – AQC – 21.37 Justin Ress – CAC – 21.76 Santo Condorelli – AQC – 21.77 Robert Howard – DCT – 21.97 Zach Apple – DCT – 22.09

Le duel tant attendu entre Caeleb Dressel et Florent Manaudou n’a pas déçu. C’est Dressel qui s’est imposé en 20.64, devant Manaudou et son coéquipier d’Energy Standard Ben Proud, qui avait terminé 1er et 2e la semaine passée. Ils terminent cette fois-ci respectivement deuxième en 20.72 et troisième en 21.29.

Dames

Sarah Sjostrom – ENS – 23.63 Olivia Smoliga – CAC – 24.13 Femke Heemskerk – ENS – 24.17 Kasia Wasick – CAC – 24.39 Lidon Munoz del Campo – AQC – 24.61 Anika Apostalon – DCT – 24.66 Silvia de Pietro – AQC – 24.83 Siobhan Haughey – DCT – 24.89

Sarah Sjostrom remporte le 50 m nage libre pour la deuxième fois consécutive, après avoir déjà gagné l’épreuve à Indianapolis. Elle devance Olivia Smoliga et sa coéquipière Femke Heemskerk qui terminent respectivement deuxième et troisième.

Relais 4×100 m 4 NAGES Messieurs

Aqua Centurions – 3:24.13 Energy Standard – 3:24.80 Cali Condors – 3:25.73 DC Trident – 3:28.70 Aqua Centurions – 3:29.98 Cali Condors – 3:31.25 DC Trident – 3:31.40

Energy Standard – Disqualifié

Les Aqua Centurions remportent le relais 4×100 m 4 nages Messieurs devant Energy Standard et Cali Condors. L’un des relais d’Energy Standard a été disqualifié, et écope donc d’une pénalité.

200 m NAGE LIBRE

Dames

La foule était en délire lorsque Federica Pellegrini a plongé sur le 200 m nage libre. C’est Siobhan Haughey, des DC Trident, qui s’est imposée en 1:52.01 devant Ariarne Titmus des Cali Condors et Kayla Sanchez d’Energy Standard. Pellegrini termine quatrième en 1:53.85.

Messieurs

Breno Correia – AQC – 1:43.56 Kacper Majchrzak – CAC – 1:43.58 Ivan Girev – ENS – 1:48.21 Chad le Clos – ENS – 1:44.07 Zane Grothe – DCT – 1:44.10 Poul Zellmann – AQC – 1:44.24 Velimir Stjepanovic – DCT – 1:44.71 Anton Ipson – CAC – 1:48.21

Kacper Majchrzak des Cali Condors a mené une bonne partie de la course mais c’est Breno Correia qui s’est imposé grâce à une formidable fin de course en 1:43.56.

50 m DOS

Dames

Olivia Smoliga – CAC – 26.26 Kylie Masse – CAC – 26.64 Elena di Liddo – AQC – 26.68 Georgia Davies – ENS – 26.86 Simona Kubova – DCT – 26.88 Emily Seebohm – ENS – 26.92 Silvia Scalia – AQC – 27.16 Lisa Bratton – DCT – 27.56

Olivia Smoliga a remporté le 50 m dos pour la deuxième fois consécutive en 26.26. Elle s’impose devant sa coéquipière Kylie Masse (26.64).

Messieurs

Jeremy Stravius – DCT – 23.13 Kliment Kolesnikov – ENS – 23.48 Simone Sabbioni – AQC – 23.58 Justin Ress – CAC – 23.88 Apostolos Christou– AQC – 23.95 Tristan Hollard – DCT – 24.17 Kregor Zirk – ENS – 24.91 Radoslaw Kawecki – CAC – 24.97

Jérémy Stravius remporte le 50 m dos en 23.13, devant Kliment Kolesnikov d’Energy Standard (23.48).

200 m BRASSE

Dames

Lilly King – CAC – 2:19.48 Bethany Galat – DCT – 2:20.75 Molly Hannis – CAC – 2:21.54 Kierra Smith – ENS – 2:21.70 Victoria Gunes – ENS – 2:22.06 Georgia Bohl – AQC – 2:22.41 Martina Carraro – AQC – 2:22.47 Emma Barksdale – DCT – 2:25.25

Duel très intéressant entre Lilly King et Bethany Galat. King est partie très vite mais Galat n’était pas loin derrière. King a cependant creusé l’écart en fin de course et s’impose en 2:19.48. Galat termine deuxième en 2:20.75

Messieurs

Ilya Shymanovich donne 9 points à Energy Standard en remportant le 200 m brasse en 2:04.60, devant Nic Fink des Cali Condors (2:06.20).

Relais 4×100 m NAGE LIBRE Messieurs

Energy Standard 1 – 3:07.58 Cali Condors – 3:08.55 Aqua Centurions – 3:08.94 Energy Standard 2 – 3:09.36 Aqua Centurions 2 – 3:10.12 DC Trident – 3:12.42 Cali Condors 2 – 3:12.94 DC Trident 2 – 3:15.70

Les deux relais d’Energy Standard étaient premiers et deuxièmes pendant la majeur partie de la course, mais les Aqua Centurions les ont rattrapé et ont pris la seconde position. Caeleb Dressel a finalement amené les Cali Condors à la seconde place, tandis que Chad Le Clos a su conservé la place de leader d’Energy Standard qui s’impose en 3:07.58.

SCORES A L’ISSUE DE LA PREMIERE JOURNEE