Hangzhou : Romanchuk encore devant Paltrinieri sur 1500 mètres

Olivia Smoliga Wins Record 8 Gold Medals, Kelsi Dahlia 7 at SC Worlds While Smoliga earned the most gold medals of any competitor, Team USA’s Kelsi Dahlia leaves Hangzhou with 9 medals total, 7 of which are gold.

Caeleb Dressel gana la batalla de titanes: Mundial Hangzhou día 6 La batalla de titanes entre Caeleb Dressel, Vladimir Morozov y Chad Le Clos ha acabado con victoria del americano. Cameron Van der Burgh se retira a lo grande con un nuevo oro. Kromowidjojo consigue su tercer oro.

USA Men Shatter Meet and American Records in 4×100 MR The USA men dropped almost a second off the course and American Records in the final men’s race of the 2018 FINA Short Course World Championships.