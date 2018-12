Hangzhou-Cusinato E Martinenghi Al Top-Tutti i Risultati Batterie Day1

Mondiaux d’Hangzhou : Comerford-Titmus sur 200 mètres, l’affaire s’annonce chaude L’Américaine Mallory COMERFORD a hérité de la première place qualificative du 200 mètres dames à l’issue des séries, aux championnats du monde de Hangzhou.

Mondiaux d’Hangzhou : David Aubry 12e des séries du 400 mètres David AUBRY a terminé 12e des séries du 400 mètres libre messieurs, première épreuve des championnats du monde en petit bassin.

2018 SC Worlds: Day One Prelims Live Recap The first morning of the 2018 Short Course World Championships gets underway today with 11 events being contest in prelims.

Olivia Smoliga Moves To #4 All-Time With New American Record In 100 BK Olivia Smoliga swam a time of 55.47 to become the 4th fastest performer in history in the women’s 100 back.

Guido Lowers Own South American 100 Back Record In 49.57 Guilherme Guido took the top seed in the men’s 100 back in a new South American Record of 49.57.