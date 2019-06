FINA Champions Swim Series 2019 à Indianapolis – Résumé Jour 1

FINA CHAMPIONS SWIM SERIES 2019 #3 – INDIANAPOLIS

La première journée de l’étape d’Indianapolis de la FINA Champions Series commence fort avec 15 épreuves au programme ce soir.

Comme prévu, puisque l’étape se déroule aux Etats-Unis, il y a bien plus de nageurs américains sur les plots de départ ici, à Indianapolis, que sur ceux de Guangzhou et Budapest. Parmi les noms à retenir de ceux qui font leurs débuts en Champions Series, on peut citer Lilly King, Townley Haas, Jack Conger, Cody Miller et Ryan Murphy.

La première journée comporte deux duels entre King et sa rivale Yuliya Efimova en brasse. Elles seront ensuite toutes deux coéquipières lors de l’épreuve de relais, puisqu’elles ont été choisies pour former l’Equipe n°1 de ce soir.

Un autre affrontement important du côté des Dames sera les épreuves de dos, avec le duel entre Kylie Masse et Margherita Panziera. Elles sont première et deuxième du classement des meilleures performances mondiales de la saison (Panziera en tête) du 200 m dos, tandis que pour le 100 m dos Masse est première et Panziera cinquième. Elles nageront toutes les deux le 200 m dos lors de cette première journée, et Masse nagera aussi le 50.

200 m DOS DAMES

Avec trois des meilleures nageuses du monde en compétition, le 200 m dos Dames a, comme prévu, été une course très serrée jusqu’à la fin. Panziera, Katinka Hosszu et Masse étaient au coude à coude jusqu’au dernier virage, mais c’est Panziera qui a été la plus rapide sur le dernier 50 m en 31.36 pour remporter la course en 2:06.64. Panziera détient la meilleure performance mondiale de la saison depuis avril en 2:05.72.

Hosszu termine derrière l’Italienne à seulement 3 dixièmes en 2:06.94, ce qui lui permet de prendre la 5e place du classement des meilleures performances mondiales 2019. C’est également son temps le plus rapides depuis les Jeux olympiques de Rio.

Masse, qui est deuxième au classement des meilleures performances mondiales de l’année en 2:05.94, n’a pas eu cette impulsion supplémentaire à la fin et prend le bronze en 2:07.59.

200 m PAPILLON MESSIEURS

Chase Kalisz a réalisé une course agressive sur le 200 m papillon, se confrontant à trois autres Américains, et maintenant son avance pour gagner confortablement en 1:56.91. Kalisz a été plus rapide cette saison, en 1:56.55, à Bloomington le mois dernier.

Jack Conger était second sur le troisième 50, mais s’est fait dépassé par Justin Wright et Zach Harting dans la dernière ligne droite. Wright termine deuxième en 1:57.93 tandis qu’Harting (1:58.83) a eu Conger (1:58.96) à la touche pour la médaille de bronze.

100 m PAPILLON DAMES

La star Suédoise Sarah Sjostrom a terminé la moisson du 100 m papillon, dominant une course d’Elites de plus d’une seconde en 56.42. C’est désormais la meilleure performance mondiale de l’année, devançant son 56.69 de l’Open de Stockholm en avril dernier.

L’Américaine Kelsi Dahlia a décroché l’argent en 57.55, améliorant son record personnel de la saison qui était de 57.86. La médaillée d’argent aux Jeux olympiques 2016 Penny Oleksiak a devancée Farida Osman pour la troisième place en 58.44.

50 m NAGE LIBRE MESSIEURS

Après avoir terminé deuxième et troisième lors des deux première étapes, le Russe Vladimir Morozov a remporté le 50 m nage libre en 21.65, devant Michael Andrew (21.86). Morozov détient la quatrième meilleure performance mondiale de la saison en 21.55.

Bruno Fratus, qui est le nageur le plus rapide cette saison depuis avril avec 21.47, n’a pas réitéré son exploit et se classe troisième en 22.02.

200 m BRASSE DAMES

L’une des rivalités les plus fascinantes du sport a été à la hauteur des attentes ce soir. En effet, King a fait une course phénoménale pour devancer Efimova dans le 200 m brasse.

King a foncé comme une fusée, menant de plus d’une seconde au premier 50 en 31.66. Elle a par la suite été rattrapé par Efimova sur le troisième 50. King s’est ensuite surpassé sur la dernière ligne droite, pour remporter la course à 2 dixièmes de la Russe en 2:21.39.

C’est la meilleure performance personnelle de King, améliorant son 2:21.83 des championnats du monde 2017, et le deuxième meilleur chrono mondial de l’année derrière sa compatriote Annie Lazor (2:20.77).

Efimova, qui détenait le 2e chrono mondial en 2:22.52, améliore son temps de presque une seconde en 2:21.59, mais reste derrière celui de King.

Micah Sumrall (2:23.88) et Bethany Galat (2:24.33) ont toutes les deux réalisé leurs records personnels de la saison en terminant respectivement troisième et quatrième.