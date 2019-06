Pavia: Federica Pellegrini Torna A Nuotare I 400 Metri Stile Dopo 4 Anni

PAVIA CAMPUS AQUAE 2019

Sabato 01 – Domenica 02 Giungo 2019

Pavia – Centro Sportivo Campus Aquae

Vasca Lunga 50 metri

Swimswam Italia preview

Sito web

Streaming live

Risultati

Sono trascorsi quasi dieci anni da quei Campionati Mondiali “storici” svoltisi a Roma.

Per la prima volta nella storia del nuoto una donna completava i 400 metri stile libero in meno di 4 minuti.

L’impresa era firmata da una ragazza che all’epoca non aveva ancora compiuto 20 anni. Una ragazza che tra il 2007 ed il 2009 aveva stabilito 11 Record Mondiali, nove in vasca lunga e due in vasca corta.

Sul tabellone quella sera a Roma il tempo segnato era di 3:59.15. Era il 26 Luglio 2009

Federica Pellegrini era quella ragazza…

L’atleta dei Record, Federica Pellegrini nella sua carriera è stata la prima nuotatrice a:

Vincere una medaglia d’oro olimpica nel nuoto

Stabilire un record mondiale ai campionati italiani.

Scendere sotto i 4’00 nei 400 sl e sotto 1’53 nei 200.

Vincere 7 medaglie consecutive in altrettante edizioni dei campionati mondiali

Conquistare 50 medaglie internazionali tra Olimpiadi, Mondiali ed Europei

Unica atleta italiana, in campo maschile e femminile, ad aver confermato il titolo europeo per quattro volte consecutive

Il rapporto di amore/odio con le otto vasche a stile libero si è definitivamente interrotto nel 2015.

Ai Campionati Assoluti di Riccione, Federica Pellegrini vinse il bronzo con il tempo di 4:08.27, dietro Alice Mizzau e Diletta Carli.

Questa mattina a Pavia, durante il Trofeo Camp Aquae, Federica Pellegrini è tornata a gareggiare nei 400 metri stile libero, chiudendo prima in 4:10.09.

Che lo abbia fatto solo per divertirsi o per provare qualcosa di nuovo (che poi nuovo non è), rivedere nelle otto vasche colei che ha cambiato la storia dei 400 metri stile libero, riporta alla mente degli appassionati dei ricordi troppo emozionanti per essere cancellati.

In un tranquillo sabato pomeriggio di inizio Giugno, la mente allora torna a Roma, all’estate di dieci anni fa. Quel Mondiale dei Record siglati con i “super costumoni”, di Phelps e di una invincibile ventenne di Spinea.