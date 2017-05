Championnats de France Elite 2017 6 ème jour : 2 nouveaux qualifiés mais pas de relais français à Budapest

Championnats de France Elite 50m 2017

Du Mardi 23 au Dimanche 28 Mai 2017

Centre Nautique de Schiltigheim, Strasbourg

Bassin de 50 m

Séries à 9h00 / Finales à 17h30

Diffusé sur beIN SPORTS1 mardi-vendredi / beIN SPORTS2 samedi / beIN SPORTS3 dimanche

Jour 6 : Dimanche 28 Mai

1500 Nage Libre Messieurs – Finale A

Minimum : 15:01.97

RF : 14:48.90 Damien JOLY, CN Antibes, 12 août 2016

Champion de France : Damien JOLY, CN Antibes, 14:59.42

La première finale de l’après midi est remportée par Marc-Antoine Olivier, médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Rio en eau libre. Il obtient ainsi son deuxième titre de champion de France et un doublet 800, 1500, en signant un chrono de 15:05.08. La deuxième place est obtenue par Joris Bouchaut, nageur des Dauphins de Toulouse OEC, en 15:05.67. Damien Joly, finaliste des Jeux Olympiques de Rio sur le 1500 et détenteur du record de France, réalise une contre-performance en nageant plus de 20 secondes plus lentement que son meilleur chrono, et décroche la troisième place dans un temps de 15:09.92.

Podium :

OLIVIER Marc-Antoine, Denain Nat. Porte du Hainaut, 15:05.08 BOUCHAUT Joris, Dauphins Toulouse OEC, 15:05.67 JOLY Damien, Montpellier Métropole Natation (Antibes), 15:09.92

100 Dos Dames – Finale A

Minimum : 1:00.61

RF 59.50. Laure MANAUDOU, Canet 66 Natation, 20 mars 2008

Championne de France : Béryl GASTALDELLO, CN Marseille, 1:00.26

Le 100 dos dames est remporté par Béryl Gastaldello en 1:00.17, qui réalise son record personnel, grâce à un premier 50 très rapide (28.84). Elle décroche ainsi son deuxième billet pour les mondiaux de Budapest. La deuxième place est obtenue par Mathilde Cini en 1:00.57 qui réalise les minima pour Budapest et partira donc avec sa camarade aux championnats du monde. La troisième place est décroché par Pauline Mahieu en 1:01.70.

À noter la très bonne performance de la jeune nageuse de Mulhouse Louise Lefebvre qui actualise sa propre meilleure performance française 14 ans dans un temps de 1:03.72, 40 centièmes plus rapide que sa précédente marque.

Podium :

GASTALDELLO Béryl, CN Marseille, 1:00.17 CINI Mathilde, Valence Triathlon (Marseille), 1:00.57 MAHIEU Pauline, US St-André (Font-Romeu), 1:01.70

200 Brasse Messieurs – Finale A

Minimum : 2:11.11

RF : 2:08.94 Hugues DUBOSCQ, Le Havre, 24 août 2008

Champion de France : William DEBOURGES, CN Antibes, 2:12.85

200 brasse remporté par le nageur suisse Jeremy Desplanches en 2:11.83, qui remporte donc sa troisième épreuve lors des ces championnats (200 4n, 400 4n, 200 brasse). Le titre de champion de France est obtenu par Quentin Coton en 2:14.19, qui ne réalise pas les minima pour Budapest. Il annonce après sa course que c’était sa dernière épreuve des championnats de France et qu’il décide de mettre fin à sa carrière. Le vice-champion de France 2017 est Théo Charrade qui nage 2:15.73, et la troisième place est obtenue par Jean Dencausse, qui nage très loin de son meilleur temps, en 2:16.40. Rappelons que Dencausse avait du déclarer forfait plus tôt dans la compétition sur le 50 brasse suite à une douleur à l’adducteur.

Podium :

DESPLANCHES Jeremy (SUI), Olympic Nice Natation, 2:11.83 COTON Quentin, CN Antibes, 2:14.19 CHARRADE Théo, AAS Sarcelles Natation 95 (INSEP), 2:15.73 DENCAUSSE Jean, CN Marseille, 2:16.40

400 Nage Libre Dames – Finale A

Minimum : 4:08.34

RF: 4:01.13, Camille MUFFAT, Olympique Nice Natation, 19 mars 2012

Championne de France : Coralie BALMY, Montpellier Métropole Natation, 4:05.38

L’épreuve est remportée par Alizée Morel en 4:13.04 qui obtient son premier titre de championne de France Élite, après sa 3ème place sur le 200 nage libre lors du 3ème jour des championnats. La deuxième place est décrochée par la nageuse russe Anna Egorova en 4:14.00. La vice-championne de France 2017 est Marion Abert dans un chrono de 4:15.49, devant Fantine Lesaffre, qui nage 4:17.75.

Podium :

MOREL Alizée, Dauphins Toulouse OEC, 4:13.04 EGOROVA Anna, (RUS) Montpellier Métropole Natation, 4:14.00 ABERT Marion, Dauphins Toulouse OEC, 4:15.49 LESAFFRE Fantine, Montpellier Métropole Natation, 4:17.75

50 Nage Libre Messieurs – Finale A

Minimum : 22.10

RF : 20.94, Frederick BOUSQUET, Cercle des Nageurs de Marseille, 26 avril 2009

Champion de France: Florent MANAUDOU, Cercle des Nageurs de Marseille, 21.42

La finale du 50 nage libre des championnats de France est remportée par l’algérien Oussama Sahnoune dans un temps de 22.25. Le titre de champion de France est décroché par Clément Mignon, nageur du CN Marseille, en 22.34. Il loupe les minima pour Budapest et ne partira donc pas aux championnats du monde. Il est déçu mais annonce que son objectif principal sont les Jeux Olympiques de Tokyo. Le titre de vice-champion de France est obtenue par Maxime Grousset, jeune nageur d’Amiens Métropole Natation, qui décroche de son côté une qualification pour les championnats du monde junior en nageant 22.62. La troisième place revient à Florian Truchot en 22.73.

Podium :

SAHNOUNE Oussama (ALG) CN Marseille, 22.25 MIGNON Clément, CN Marseille, 22.34 GROUSSET Maxime, Amiens Métropole Natation, 22.79 TRUCHOT Florian, ASPTT Orléans, 22.73

50 Papillon Dames – Finale A

Minimum : 25.91

RF 25.84, Mélanie HENIQUE, Amiens Métropole Natation, 2 avril 2016

Championne de France : Mélanie HENIQUE, Amiens Métropole Natation, 25.84

Mélanie Henique remporte le 50 papillon dame dans un super chrono de 25.85, qui lui permet de décrocher son billet pour Budapest. Ce temps est seulement 1 centième plus lent que son propre record de France, et la classe à la 4 ème place des performances mondiales de la saison.

Béryl Gastaldello obtient le titre de vice-championne de France dans un temps de 26.02, devant Marie Wattel, en 26.32.

Podium :

HENIQUE Mélanie, CN Marseille, 25.85 GASTALDELLO Béryl, CN Marseille, 26.02 WATTEL Marie, Montpellier Métropole Natation, 26.32

