Open de France 2019 – jour 1 : Metella nage 51.4 sur 100 m papillon

13E ÉDITION DE L’OPEN DE FRANCE DE NATATION

18-19 juin 2019

Complexe aquatique L’Odyssée, Chartres

50 m

Site web

Liste des engagés

Résultats

La première journée de compétition à Chartres pour le 13e Open de France a été marquée par une bataille royale lors de la finale du 100 m nage libre Dames. Le meeting, qui a lieu en milieu de semaine et qui servira pour beaucoup d’athlètes d’escale sur la route du Sette Colli ce week-end, a vu s’affronter un plateau, certes assez limité, mais cependant très intéressant de nageurs dans 16 épreuves.

A un peu plus d’un mois des Championnats du monde 2019 en Corée du Sud, de belles performances sont déjà au rendez-vous tandis qu’on entre dans la saison estivale.

Dans la dernière course de la journée, Charlotte Bonnet a remporté le 100 m nage libre Dames en 54.17 lors d’une course très intense. Sur les 2 dernières années, Bonnet a non seulement amélioré sa vitesse, mais ses performances pendant la saison sont elles aussi devenues beaucoup plus rapides. En 2018, par exemple, elle est passée sous la barre des 54 secondes 6 fois dans cette épreuve lors de meetings hors championnats. Parmi ces 6 fois, on peut noter un 53.3, nagé lors de l’Open de France qui se déroulait l’année dernière deux semaines plus tard que cette année. Bonnet a été talonnée jusqu’à l’arrivée par la Néerlandaise Femke Heemskerk, qui termine la course en 54.19, par sa compatriote Française Béryl Gastaldello (54.32), Ranomi Kromowidjojo (54.70) et par la jeune Marie Wattel qui termine en 54.74. Heemskerk a été la plus rapide au premier virage, ce qui n’est pas dans ses habitudes, en réalisant un premier 50 plutôt rapide en 26.10.

Du côté des Messieurs, les courses n’ont pas été aussi intenses que chez les Dames lors de cette première journée, mais il y a tout de même eu des performances intéressantes. Mehdy Metella a réalisé un excellent 100 m papillon en remportant la course en 51.44, ce qui est quasiment aussi rapide que ce qu’il avait nagé lors des championnats d’Europe 2018 et qui lui avait valu la médaille d’argent.

Autres résultats du premier jour :

Epreuves DAMES

La Néerlandaise Kira Toussaint a été la seule à nager en moins d’une minute (59.91) sur 100 m dos. Elle a été suivie de l’Allemande Laura Riedemann en 1:00.79, et de la Danoise Mie Nielsen en 1:01.45. C’est la 9e fois cette saison que Nielsen nage en plus d’1:01, avec notamment un 1:01.9 lors de l’étape de Barcelone du Mare Nostrum. Ces 9 performances sont toutes plus lentes que son chrono le plus lent répertorié de 2018 (1:01.18).

a été la seule à nager en moins d’une minute (59.91) sur 100 m dos. Elle a été suivie de l’Allemande Laura Riedemann en 1:00.79, et de la Danoise en 1:01.45. C’est la 9e fois cette saison que Nielsen nage en plus d’1:01, avec notamment un 1:01.9 lors de l’étape de Barcelone du Mare Nostrum. Ces 9 performances sont toutes plus lentes que son chrono le plus lent répertorié de 2018 (1:01.18). La Brésilienne Jhennifer Conceicao a remporté le 50 m brasse en 30.84, à seulement 42 dixièmes de son record national, réalisé lors de l’étape du Mare Nostrum de Monaco il y a une dizaine de jours.

La Française Camille Dauba a gagné la course du 200 m brasse en 2:26.94. C’est la deuxième meilleure performance de sa carrière, juste derrière le 2:25.6 qu’elle a nagé pendant les Championnats de France en avril dernier.

Le 50 m papillon a été remporté par Ranomi Kromowidjojo en 26.12, devant la Française Marie Wattel (26.17), l’Australienne Holly Barratt (26.17), et la Danoise Jeanette Ottesen (26.23).

en 26.12, devant la Française Marie Wattel (26.17), l’Australienne (26.17), et la Danoise (26.23). La Britannique Hannah Miley s’est imposé sur 400 m 4 nages en 4.46.14, avec 12 secondes d’avance sur Anna Fave, qui termine deuxième.

s’est imposé sur 400 m 4 nages en 4.46.14, avec 12 secondes d’avance sur Anna Fave, qui termine deuxième. L’Italienne Aurora Petronio a remporté le 200 m papillon en 2:12.66.Après avoir eu des difficultés en 2018, elle se reprend un peu cette année, même si elle n’a pas encore récupéré la forme qui lui a permis de nager 2:08 en 2017.

La Française Joana Desbordes a gagné le 400 m nage libre en 4:17.48. Avec le retrait de Reva Foos, la favorite, cette course n’a pas eu la même intensité que les autres.

Epreuves MESSIEURS