Mare Nostrum 2019 : Les stars attendues à Canet

Cette année encore, Canet-en-Roussillon frappe un grand coup en dévoilant la liste des athlètes qui seront présents à la piscine Arlette Franco les 11 et 12 juin prochains, à l’occasion du Mare Nostrum. Le circuit rassemble les meilleurs nageurs du monde sur trois étapes en juin chaque année depuis plus de 20 ans.

Tout a commencé en 1992, lorsque Canet 66 Natation et Barcelone associent leurs meetings respectifs pour créer le Grand Prix Méditerranéen. Elles sont ensuite rejointes par la Principauté de Monaco deux ans plus tard, et les trois villes fondent le circuit Mare Nostrum. Ensemble, elles cherchent à devenir le premier circuit international en bassin de 50 m.

La dimension unique du circuit est confirmée par la présence d’une multitude de nageurs faisant partis de l’élite de la natation internationale. Le programme du Mare Nostrum 2019 parait une nouvelle fois très prometteur.

Parmi les têtes d’affiche du meeting de Canet, figure le champion olympique et recordman du monde Adam Peaty.

D’autres nageurs britanniques seront présents à Canet. On peut citer, entre autres, le champion du monde en titre du 50 m papillon Ben Proud, le champion d’Europe du 200 m nage libre Duncan Scott, et Georgia Davies, championne d’Europe du 50 m dos l’année dernière à Glasgow.

Sont également confirmés chez les Britanniques :

James Guy : médaillé de bronze sur 100 m papillon aux championnats d’Europe 2018, médaillé de bronze sur 100 m papillon aux championnats du monde 2017

: médaillé de bronze sur 100 m papillon aux championnats d’Europe 2018, médaillé de bronze sur 100 m papillon aux championnats du monde 2017 Ross Murdoch : champion d’Europe du 200 m brasse en 2016

: champion d’Europe du 200 m brasse en 2016 Siobhan-Marie O’Connor : médaillée d’argent sur 200 m 4 nages aux Jeux olympiques 2016

: médaillée d’argent sur 200 m 4 nages aux Jeux olympiques 2016 Aimee Willmott : médaillée d’argent sur 200 m 4 nages et de bronze sur 400 m 4 nages aux championnats d’Europe 2014

: médaillée d’argent sur 200 m 4 nages et de bronze sur 400 m 4 nages aux championnats d’Europe 2014 Molly Renshaw : médaillée de bronze sur 200 m brasse aux championnats d’Europe 2018

: médaillée de bronze sur 200 m brasse aux championnats d’Europe 2018 Max Litchfield : médaillé d’argent sur 400 m 4 nages aux championnats d’Europe 2018

: médaillé d’argent sur 400 m 4 nages aux championnats d’Europe 2018 Holly Hibbott : médaillée de bronze sur 400 m nage libre aux championnats d’Europe 2018

Côté français, Charlotte Bonnet, championne d’Europe du 200 m nage libre 2018, Fantine Lesaffre, championne d’Europe du 400 m 4 nages 2018 et Mehdy Metella, médaillé d’argent aux championnats d’Europe à Glasgow l’an dernier plongeront eux aussi dans la piscine Arlette Franco cette année.

Ils seront accompagnés de :

Clément Mignon : médaillé de bronze sur 100 m nage libre aux championnats d’Europe 2016

médaillé de bronze sur 100 m nage libre aux championnats d’Europe 2016 Jérémy Stravius : médaillé d’argent sur 50 m dos aux championnats d’Europe 2014 et champion d’Europe du relais 4×100 m nage libre aux championnats d’Europe 2018

: médaillé d’argent sur 50 m dos aux championnats d’Europe 2014 et champion d’Europe du relais 4×100 m nage libre aux championnats d’Europe 2018 Béryl Gastaldello : championne d’Europe du relais 4×100 m nage libre en 2018

Les Brésiliens Bruno Fratus et Felipe Lima seront également présents, tout comme la canadienne Penny Oleksiak, le recordman du monde du 50 m papillon Andriy Govorov et la Russe Yuliya Efimova.

Parmi les autres grands noms à retenir, il y a :

Cette année, le circuit débutera à Monaco les 8 et 9 juin. Canet-en-Roussillon prendra le relais les 11 et 12 juin, suivi de Barcelone qui clôturera le Mare Nostrum les 15 et 16 juin.