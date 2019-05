La FINA modifie le programme des dernières étapes de Champions Swim Series

La FINA a modifié l’ordre des épreuves pour les deux prochaines étapes de sa nouvelle Champions Swim Series, en éliminant les relais féminins et masculins pour inclure deux relais mixtes, et en changeant l’ordre des courses des deux journées de compétition sur chaque étape.

Le nouveau programme de la FINA Champions Swim Series sera le suivant :

1ère journée 2e journée 1 400 m Nage libre, Dames 1 400 m Nage libre, Messieurs 2 200 m Papillon, Messieurs 2 200 m Papillon, Dames 3 100 m Papillon, Dames 3 100 m Papillon, Messieurs 4 50 m Nage libre, Messieurs 4 50 m Nage libre, Dames 5 200 m Brasse, Dames 5 200 m Brasse, Messieurs 6 100 m Dos, Messieurs 6 100 m Dos, Dames 7 200 m Dos, Dames 7 200 m Dos, Messieurs 8 50 m Papillon, Messieurs 8 50m Papillon, Dames 9 100 m Nage libre, Dames 9 100 m Nage libre, Messieurs 10 200 m 4 nages, Messieurs 10 200 m 4 nages, Dames 11 50m Brasse, Dames 11 50 m Brasse, Messieurs 12 100 m Brasse, Messieurs 12 100 m Brasse, Dames 13 50 m Dos, Dames 13 50m Dos, Messieurs 14 200 m Nage libre, Messieurs 14 200 m Nage libre, Dames 15 4×100 m Nage libre, Mixte* 15 4×100 m 4 nages, Mixte*

L’ancien programme était :

1ère journée 2e journée 1 4×100 m Nage libre (D) 1 4×100 m 4 nages (M) 2 400 m Nage libre (D) 2 400 m Nage libre (M) 3 100 m Nage libre (M) 3 50 m Nage libre (D) 4 100 m Dos (D) 4 100 m Papillon (M) 5 200 m Dos (M) 5 50 m Papillon (D) 6 200 m Papillon (D) 6 200 m Brasse (M) 7 50 m Papillon (M) 7 200 m Dos (D) 8 200 m Nage libre (D) 8 50 m Nage libre (M) 9 50 m Brasse (M) 9 200 m Brasse (D) 10 100 m Brasse (D) 10 50 m Dos (M) 11 200 m 4 nages (M) 11 100 m Nage libre (D) 12 100 m Papillon (D) 12 200 m Nage libre (M) 13 100 m Dos (M) 13 50 m Brasse (D) 14 50 m Dos (D) 14 100 m Brasse (M) 15 200 m Papillon (M) 15 200 m 4 Nages (D) 16 4×100 m Nage libre (Mi) 16 4×100 m Nage libre (M) 17 4×100 m 4 nages (M) 17 4×100 m 4 nages (D)

Le changement majeur, c’est qu’au lieu d’avoir 4 relais (2 relais masculins et 2 relais féminins), le nouveau programme ne comportera que 2 relais : un relais mixte 4 nages et un relais mixte nage libre. Chaque journée sera clôturée par un relais, au lieu d’en avoir un au début et un à la fin, comme dans l’ancien programme.

De plus, l’ordre des courses a été légèrement modifié pour mieux répartir les épreuves de même style de nage. Les 100 m papillon, dos et brasse, ne tomberont plus en même temps que les 50 m, ni même les 200 m de chaque épreuve. Les 50 m et 200 m se nageront la même journée. Dans le précédent programme, les 100 m et 200 m brasse masculins étaient programmés le même jour, tout comme les 100 m et 200 m papillon, les 50 m et 100 m dos féminins, et les 100 m et 200 m dos masculins.

La première étape de la FINA Champions Swim Series s’est déroulée à Guangzhou, en Chine, les 27 et 28 avril. La Duna Arena, l’enceinte des championnats du monde 2017, accueillera la deuxième étape les 11 et 12 mai à Budapest (Hongrie) et Indianapolis, aux Etats-Unis, clôturera l’événement, les 31 mai et 1er juin.

Il n’y aura qu’un seul Français en lice à Budapest, Mehdy Metella, qui nagera le 100 m nage libre. Aucun Français ne s’est pour l’instant engagé à Indianapolis.