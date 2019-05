Une étude compare la santé du coeur des nageurs et des coureurs

Si vous vous êtes déjà demandé comment la natation affecte le cœur par rapport aux activités sur terre, une récente étude risque de vous intéresser.

Publiée par Frontiers in Psychology en Novembre, l’étude conduite par les chercheurs de l’université de Guelph au Canada et d’autres institutions se penche sur la structure et le fonctionnement du cœur des nageurs et coureurs de haut niveau.

La natation est unique au niveau du fait que notre corps et immergé sous l’eau où la gravité est différente, nous somme dans une position dans laquelle le haut du corps et le bas du corps sont engagés. De plus retenir sa respiration pendant la moitié de l’activité en nageant différencie beaucoup la natation de quelconque autre activité.

Les nageurs utilisés pour l’étude ont été recrutés aux championnats du Monde petit bassin en 2016 à Windsor au Canada et ont été testés après la fin de chaque compétition. Les coureurs ont été recrutés dans la saison de compétition dans un club élite local près de l’université engagée dans l’étude. Seize athlètes constituaient chaque groupe et étaient choisis en fonction de leur âge, sexe et ethnicité.

Même si l’étude a prouvé que l’exercice était bon pour le cœur, que ce soit hors de l’eau ou dans l’eau, des différences minimes ont été observées. Une d’elles : le ventricule gauche du cœur des coureurs se remplissait avec du sang plus rapidement que la moyenne et se détordait plus rapidement avec chaque battement de cœur. En théorie ces différences devraient permettre au sang de circuler en venant et en partant du cœur plus rapidement chez les coureurs que chez les nageurs.

En revanche, comme les nageurs s’entraînent dans une position horizontale, leurs cœurs n’ont pas à se battre avec la gravité pour pomper le sang vers leurs cœurs contrairement aux coureurs.

Vous pouvez en lire plus à propos de cette étude dans le résumé du The New York Times et également en lisant l’étude ici: (étude en anglais).