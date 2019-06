La Vidéo du comeback de Manaudou sur 50 NL à Rome et d’autres vidéos du 1e Jour

Le premier jour de compétition au Trophée des Sept Collines à Rome aura été un plaisir pour les fans de natation. Dans la grande arène italienne on a pu assister en particulier au retour de Manaudou, à des nouvelles meilleures performances mondiales ou encore à des Nouveaux Records. Pour revivre ces moments voici quelques vidéos des meilleures performances durant les finales d’hier.

Le 50 nage libre se promettait divertissant avec le meilleur performeur mondial actuel Bruno Fratus et le retour de Florent Manaudou. Au final c’est le Brésilien qui a gardé sa place des séries et a donc remporté l’or devant le français grâce à un temps de 21.42, Manaudou a pris l’argent en 21.72.

Finale 50 nage libre messieurs

Vidéo de Best Swimming

Pour une première finale après 2 ans et demi Manaudou a été très impressionnant, améliorant de 1 centième son temps des séries et prouvant au monde qu’il est bien de retour. Ce temps qui rentre dans le top 8 mondial cette saison n’aura pas été suffisant pour battre le Brésilien Bruno Fratus. Fratus signe son deuxième meilleur temps de la saison à quelques centièmes de son 21.31 à Monaco pour le Mare Nostrum (meilleure performance mondiale de la saison). Fratus semble bien prêt pour Gwangju qui approche à grands pas.

Finale 50 dos messieurs

Vidéo de Swimming Channel

OR – Michael Andrew (USA) 24.39, * Record du meeting

ARGENT – Simone Sabbioni (ITA) 24.97

BRONZE – Gustav Hokfelt (SWE) 25.23 (record de Suède)

Le jeune sprinteur Américain de 20 ans Michael Andrew a descendu son propre record du meeting qu’il avait établi en séries et a au passage remporté l’or avec une belle avance.

Ce temps de 24.39 est un nouveau meilleur temps personnel pour le champion des Etats-Unis, il rabaisse son 24.45 du Mare Nostrum Monaco. Il prend au passage la première place au ranking mondial cette année en passant devant le recordman du monde actuel de la distance Kliment Kolesnikov.

Andrew est maintenant à 15 centièmes du Record des Etats-Unis de Ryan Murphy le champion Olympique du 100 et 200 dos.

Le dossiste Italien Simone Sabbioni remporte l’argent en 24.97 devant le Suédois Gustave Hokfelt en 25.23.

Finale 100 brasse messieurs

Vidéo de Swimming channel

En séries 5 nageurs sont descendus en dessous de la minute et ce soir la bataille pour l’argent et le bronze était très serrée. Sans surprise l’anglais Adam Peaty a dominé la concurrence en restant seul sous les 59 secondes, un 58.72 presque habituel pour lui, un rêve pour les autres. Il est à une petite seconde de son 57.87 des derniers championnats Britanniques il y quelques mois.

Revenant d’une blessure à la aine le jeune Italien Nicolo Martinenghi semble avoir très bien repris, il finit en 59.30, son meilleur chrono de l’année et l’insérant dans le top 10 mondial.

Le serbe Caba Siladi et le Brésilien Joao Gomes Junior ont fini ex æquo en 59.61 pour le bronze.

Finale 50 nage libre dames

Vidéo de Swimming Channel

OR – Pernille Blume (DEN) 24.09

ARGENT – Femke Heemskerk (NED) 24.71

BRONZE – Lidon Munoz Del Campo (ESP) 24.82 (record d’Espagne)

La Championne Olympique Pernille Blume a produit son deuxième meilleur temps de la saison pour remporter l’or en 24.09. A un centième de son 24.08 lors de la FINA Champions Series à Indianapolis.

Blume est définitivement de retour et a bien récupéré de son opération du cœur en janvier dernier.

Femke Heemskerk prend l’argent en 24.71 devant l’espagnole Lidon Munoz del Campo en 24.82.

On souligne également que l’italienne Federica Pellegrini spécialiste du 200 nage libre est descendue pour la première fois de sa carrière sous les 25 secondes en finale B.

Finale 100 papillon messieurs

Vidéo de Swimming Channel

Le 100 papillon était indécis du début à la fin et pour cause les deux meilleurs du monde de la distance actuellement s’affrontaient: le Sud Africain multiple médaillé Olympique Chad Le Clos et le Français champion du monde Mehdy Metella. Metella passe devant au premier 50 en 24.25, six centièmes devant Le Clos. Au final à la touche Le Clos l’emporte devant Metella grâce à un retour 1 dixième plus rapide mais Metella reste toujours le meilleur performeur mondial cette année sur la distance avec son chrono aux Championnats de France Élites devant Le Clos.

En quelques jours Metella a envoyé de superbes performances: il a nagé 51.4 la semaine dernière à l’Open de France, 51.5 en séries à Rome et hier en finale 51.6. C’est très bon signe à l’approche des Championnats du monde.

L’italien Piero Codia a pris le bronze en 52.26.