Manaudou est de retour – hors du commun, 21.73 sur 50 NL en séries à Rome

2019 TROPHEE DES SEPT COLLINES

Le Champion et vice champion Olympique français du 50 nage libre a fait son retour ce matin au trophée des sept collines à Rome. Après deux ans et demi d’arrêt et seulement dix semaines de travail avec James Gibson à Antalya en Turquie sous les couleurs de l’Energy Standard, Manaudou pour sa première dans les bassins est déjà au meilleur niveau mondial. Il signe en séries un chrono de 21.73, soit le 8ème temps de la saison dans le monde cette année, on assiste à un comeback déjà impressionnant.

Uniquement Bruno Fratus (meilleur performeur mondial de la saison sur la distance) a nagé plus vite ce matin en séries. Avec Manaudou ils sont les seuls a être descendus sous les 22 secondes ce matin. Le 3ème n’est autre que Michael Andrew, le phénomène du sprint Américain ex æquo avec l’Italien Santo Condorelli en 22.06.

Après une courte retraite Manaudou semble avoir repris son pied dans la natation aux côté du club Energy Standard et semble déjà pouvoir apporter ses qualités à l’équipe dans le nouveau format de compétitions lancé par l’ISL qui débute en septembre.

Il n’est donc déjà plus qu’à quelques dixièmes de son meilleur niveau et de son 21.19, record du monde en textile. Il est définitivement bien de retour et marquera ainsi peut être l’histoire une nouvelle fois à Tokyo aux Jeux Olympiques l’année prochaine.