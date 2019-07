Gregorio Paltrinieri Campione Del Mondo E Record Europeo 800 Metri Stile Libero

Pellegrini Wins Record Eighth Straight World Medal In 200 Free Federica Pellegrini won a medal in the women’s 200 freestyle for a record eighth straight time, claiming another gold in a time of 1:54.27.

Paltrinieri Breaks European Record, Moves To #6 All-Time In 800 Free Gregorio Paltrinieri set a new European Record in the men’s 800 freestyle final, becoming the sixth man sub-7:40 in 7:39.27.

Christiansen Roars To 800 Free Silver In Norwegian, Nordic Record Henrik Christiansen roared to a silver medal tonight in the men’s 800m free, lowering his own Norwegian and Nordic Records in the process.

Gwangju: Federica Pellegrini Scrive La Storia: Campionessa Del Mondo 200 Stile Federica Pellegrini scrive un’altra pagina di storia del nuoto italiano. Campionessa del Mondo nei 200 metri stile libero per la quarta volta