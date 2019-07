Schwimm-WM: Live Bericht, Halbfinale mit Franziska Hentke und Philip Heintz

FINA World Championships, Gwangju, Südkorea

Heute ist aus deutscher Sicht mal richtig was los in Gwangju: Franziska Hentke ist im Halbfinale über 200 m Schmetterling und Philip Heintz über 200 m Lagen. Zudem startet die 4x100m Mixed Lagenstaffel in Finale in der Besetzung wie heute Morgen, also Laura Riedemann, Fabian Schwingenschlögl, Marius Kusch und Jessica Steiger. Der Deutsche Rekord liegt bei 3:44,13 Minuten. Diese Staffel ist in Tokio erstmalig olympisch und mit dem 8. Platz im Vorlauf ist die Olympiaquali auch geschafft.

Das Programm von heute:

800 m Freistil Männer Finale

200 m Freistil Frauen Finale

100 m Freistil Männer Semifinale

50 m Rücken Frauen Semifinale

200 m Schmetterling Männer Finale

50 m Brust Männer Finale

50 m Schmetterling Frauen Semifinale

200 m Lagen Männer Semifinale

4x100m Mixed Lagenstaffel Über 800 m Freistil hat Sun Yang seinen nächsten Auftritt. Im Finale ist aber kein Schwimmer, der bei einer Siegerehrung in den letzten Tagen gegen Sun Yang protestiert hat – also Mack Horton oder Duncan Scott. Florian Wellbrock konnte sich nicht für das Finale qualifizieren. Er wird sich nun voll auf die 1500 m Freistil konzentrieren. Weltmeister 2019 über die 10 km im Freiwasser ist er schon. Die 800 m Freistil der Männer sind ein neues olympisches Event in Tokio 2020. Bis 250 m ist das Feld noch recht nah zusammen, die Geschwindigkeit geben die Italiener Paltrinieri und Detti vor. Ab der 400m Marke kann Gregorio Paltrinieri etwas davonziehen. Er schwimmt ganz klar auf Sieg, an ihm wird keiner mehr rankommen. Seine Bestzeit sind 7:40,81, in Budapest vor 2 Jahren hat er Bronze gewonnen. Paltrinieri gewinnt in neuer persönlicher Bestzeit von 7:39,27 und auch ein neuer Europarekord. Zweiter wird Henrik Christiansen und Dritter David Aubry.

Im nächsten Final könnte es schon die nächste Medaille für die Italiener geben. Federica Pellegrini startet über die 200 m Freistil als Vorlaufschnellste. Sie hat vor 2 Jahren in Budapest Gold geholt. Und Pellegrini kann in 1:54,22 ihren Titel verteidigen. Der italienische Superstar lässt sich auch mal richtig feiern. Silber holt sich Ariarne Titmus aus Australien, die bereits Gold über 400 m Freistil gewonnen hat, Bronze geht an Sarah Sjöström. Im Finale waren die US Amerikaner nicht vertreten, Katie Ledecky, die 2017 Silber holte, pausiert wegen Krankheit. Junxuan Yang stellt einen neuen World Junior Record in 1:55,43 auf.

Das erste Halbfinale über 100 m Freistil gewinnt Kyle Chalmers (AUS) in 47,58. Langsamster in diesem Lauf ist Pieter Timmers aus Belgien in 48,91.

Caeleb Dressel holte sich in Gwangju schon Gold über 50 m Schmetterling in neuem amerikanischen Rekord und schwamm die drittschnellste Zeit auf dieser Strecke, die jemals gestoppt wurde. In diesem Halbfinale sind zwei US Amerikaner, der zweite ist Blake Pieroni. Dressel ist der Titelverteidiger.

Das zweite Halbfinale gewinnt Caeleb Dressel in 47,35 Sekunden. Es wird sicher morgen ein spannendes Finalrennen geben. Dressel und Chalmers sind bisher die Schnellsten.