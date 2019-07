Après Horton, Duncan Scott refuse de saluer Sun Yang sur le podium

Le Britannique Duncan Scott a suivi les pas de l’Australien Mack Horton en contestant la présence du Chinois Sun Yang sur le podium du 200 m nage libre des Championnats du monde 2019 à Gwangju.

Sun (1:44.93) a remporté l’or sur la distance après que le gagnant initial, Danas Rapsys, se soit vu disqualifié pour un mouvement sur les plots de départ. Le Japonais Katsuhiro Matsumoto a récolté l’argent en 1:45.63, et Duncan Scott, ex-aequo avec le Russe Martin Malyutin, a récupéré le bronze en 1:45.63.

Contrairement à Horton il y a deux jours, Scott, 22 ans, est monté sur le podium pendant l’hymne chinois. Mais par la suite, il a refusé de serrer la main de Sun et de poser à ses côtés lors des photographies d’après podium. “Si il [Sun] ne peut pas respecter notre sport, alors pourquoi devrai-je le respecter ?” a déclaré le Britannique à la BBC.

Les esprits se sont échauffés après l’épisode de la poignée de main :

Sun Yang sale sul podio e insulta il britannico Duncan Scott, giunto 3°, reo di non avergli stretto la mano! Fino a quando il nuoto dovrà sorbirsi le bizze di questo pazzo? pic.twitter.com/PohjLPQFVk — Giorgio Spalluto (@GeorgeSpalluto) July 23, 2019

Duncan Scott the latest athlete to protest Sun Yang’s presence at the #WorldChamps. Refuses to join him on top of the podium. pic.twitter.com/QvMvcfHT4T — Veronica Eggleton (@veggleton) July 23, 2019

Scott, tout comme Horton, a reçu par la suite une standing ovation de la part des autres athlètes. “Il a complètement raison, le plus important en tant que sportif, c’est que vous pouvez faire entendre votre voix” a déclaré son compatriote Adam Peaty, qui est récemment devenu le premier homme à nager un 100 m brasse en moins de 57 secondes.

Sun était visiblement mécontent par l’attitude de Scott, et semblait vouloir l’affronter en dehors du podium. Sur la retransmission de l’évènement, on voit Sun approcher Scott et lui dire quelque chose comme “Tu es un perdant, je suis un gagnant !”

Regardez l’interaction ci-dessous :

Sun Yang gets in bronze medalist Duncan Scott's face after the 200m freestyle medal ceremony (Sun won gold after Lithuanian Danas Rapsys was DQed for a false start). Scott and Sun did not appear to shake hands, and Sun shouted in Scott's direction earlier in the ceremony. pic.twitter.com/0ilhiSorqt — Nick Zaccardi (@nzaccardi) July 23, 2019

Sun Yang to Duncan Scott: "You're a loser. I'm a winner." pic.twitter.com/W1AhD6XekV — Nick Zaccardi (@nzaccardi) July 23, 2019

Après leur interaction sur le podium du 200 m nage libre, la FINA a envoyé des “lettres d’avertissement” à Sun Yang et Duncan Scott, indiquant que les deux nageurs avaient eu un comportement inapproprié sur le podium, suivant l’article 12.1.3 de la constitution de la FINA : “Tout Membre, membre d’un Membre, ou membre individuel d’un Membre, peut être sanctionné pour avoir discrédité le sport.”

Horton avait également reçu une “lettre d’avertissement” de la part de la FINA après ses actions sur le podium du 400 m nage libre. A la différence de Scott, Horton possède une rivalité avec Sun depuis les Jeux olympiques de Rio, lorsque le premier a traité le second de “tricheur dopé”. A l’époque, Sun avait répondu en accusant Horton de jouer à des petits jeux pour le destabiliser.

Sun doit actuellement faire face à une audience de la CAS en septembre, suite à l’appel de l’Agence Mondial Antidopage qui conteste la décision de la FINA de ne pas sanctionner le Chinois pour avoir détruit une fiole de sang lors d’un contrôle.

En réponse aux contestations d’Horton à Gwangju dimanche, Sun avait déclaré “Me manquer de respect d’accord, mais manquer de respect à la Chine c’est regrettable“.

Les fans de la star chinoise, l’un des athlètes les plus populaires de son pays, ont par la suite submergé les comptes Instagram d’Horton et de Scott de milliers de commentaires (avec différents niveaux de haine) sous leurs photographies les plus récentes.