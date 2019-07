Mack Horton refuse de monter sur le podium avec Sun Yang

18E CHAMPIONNATS DU MONDE FINA 2019

La première cérémonie de remise de médailles des Championnats du monde FINA 2019 n’est pas prête d’être oubliée.

L’Australien Mack Horton, medaillé d’argent du 400 m nage libre à Gwangju, a contesté la présence du médaillé d’or Sun Yang en refusant de monter sur le podium. Il est resté derrière la seconde marche qui lui était destinée pendant l’hymne national chinois.

It’s hammer time with Mack Horton refusing to stand on the podium next to Sun Yang #FINAGwangju2019 #FINAWorlds #Gwanju2019 pic.twitter.com/fabgXk7bpX — Tim Morrissey (@timmorrissey) July 21, 2019

Horton a aussi intentionnellement laissé une distance entre lui, Sun et le médaillé de bronze Gabriele Detti pendant la prise de photographies après le podium, en plus de sa démonstration pendant la cérémonie de médailles.

Picture tells everything pic.twitter.com/ZN0USInd6s — Rowdy Gaines (@RowdyGaines) July 21, 2019

Horton, 23 ans, a depuis longtemps une sorte de rivalité avec le triple champion olympique Sun, qui est en ce moment impliqué dans une affaire de dopage.

Leur querelle remonte aux Jeux Olympiques de Rio en 2016. Lors de la compétition, Sun avait éclaboussé Horton dans le bassin d’échauffement, et Horton avait déclaré aux médias « Il m’a éclaboussé pour me saluer et je l’ai ignoré parce que je n’ai pas de temps pour les tricheurs dopés »

A l’epoque, Sun avait répondu en accusant Horton de jouer à des petits jeux pour le destabiliser. « Je ne crois pas avoir besoin de m’expliquer plus que ça. J’ai fait ce qui devait être fait pour prouver que je suis clean… Tous les athlètes devraient être respectueux. En competition, tous les athlètes méritent d’être respectés et il n’est pas nécessaire d’utiliser ce genre de coups bas pour s’affecter mutuellement. »

Sun doit actuellement faire face à une audience de la CAS en septembre, suite à l’appel de l’Agence Mondial Antidopage qui conteste la décision de la FINA de ne pas sanctionner le Chinois pour avoir détruit une fiole de sang lors d’un contrôle.

Lors des entrainements précédents la compétition, les deux hommes auraient eu une altercation pendant une session. Sun et Horton devaient s’échauffer l’un à côté de l’autre dans les lignes 3 et 4 de la piscine d’entrainement, avant que le coach australien de Sun, Denis Cotterell, ne déplace le Chinois dans la ligne 5 selon The South China Morning Post.

« Je ne vais pas partager un podium avec quelqu’un qui agit comme il le fait » a déclaré Horton après la course dimanche. Il a demandé a Gabriele Detti de l’imiter mais l’Italien a répondu avoir travaillé trop difficilement pour obtenir le bronze et vouloir le podium.

Sun a remporté son 4e titre de champion du monde sur 400 m nage libre en 3:42.44. Horton a terminé second en 3:43.17, suivi de Detti en 3:43.23.

La FINA a récemment envoyé une « lettre d’avertissement » à Mack Horton et Swimming Australia suite à sa protestation sur le podium, indiquant que « Dans tous les événements sportifs majeurs, les athlètes et leur entourage sont conscients de leur responsabilité quant au respect des règles de la FINA, et à la non-utilisation de l’événement pour faire des déclarations ou des gestes personnels » (FINA)

Nous ne savons pas encore si la FINA va oui ou non sanctionner Horton pour son geste ce dimanche, mais le nageur australien de 23 ans a reçu une ovation de la part de ses collègues nageurs à son entrée à la cafétéria de Gwangju, et est donc soutenu par la plupart des autres athlètes.