Katie Ledecky forfait sur 1500 m et 200 m nage libre pour raisons médicales

18E CHAMPIONNATS DU MONDE FINA 2019

Pour la première fois depuis 2013, l’Américaine Katie Ledecky ne nagera pas la finale du 1500 m nage libre des Championnats du monde. Celle qui détient le record du monde de l’épreuve a déjà remporté 3 titres de championne du monde sur la distance.

La Fédération américaine Team USA a confirmé ce mardi qu’elle ne participerait pas à la finale du 1500 m nage, après avoir déjà annoncé il y a quelques jours qu’elle renonçait au 200 m nage libre pour des problèmes de santé. “Katie ne se sent pas bien depuis son arrivée à Gwangju le 17 juillet, et ces mesures de précaution ont été prises pour assurer son bien-être et son rétablissement, et lui permettre de concentrer ses forces avec un programme allégé.”

Ledecky a subi sa première défaite lors d’une compétition internationale sur 400 m nage libre lors de la première journée ici à Gwangju, lorsque l’Australienne Ariarne Titmus, 18 ans, l’a privée d’un nouveau sacre. Ledecky n’a pas indiqué être malade durant la conférence de presse d’après course.

Ledecky avait nagé les séries du 1500 m nage libre lundi matin et s’était qualifiée pour la finale en 15:48.90. Son forfait bénéficie à Mireia Belmonte (9e temps des séries), qui obtient donc sa place en finale (ligne 8), après des séries sans précédent dans lesquelles 3 des 4 meilleures nageuses de l’épreuve (Katie Ledecky, Emma Mckeon et Taylor Ruck) se sont retirées.

Les règles de la FINA ne permettent pas de remplacer un nageurs par un autre de même nationalité, les Etats-Unis ne peuvent donc pas remplacer Ledecky par une de ses compatriotes sur les épreuves.

Concernant le 200 m, Ledecky n’est pas aussi à l’aise sur la distance qu’elle ne l’est sur d’autres. Elle a remporté l’argent aux Championnats du monde en 2017 et le bronze aux Championnats Pan Pacifique, mais s’était qualifié pour Gwangju avec le 3e meilleur temps en 1:55.32.