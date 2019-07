FINA Invia Lettera Avvertimento A Duncan Scott E Sun Yang Dopo I Fatti Di Oggi

La FINA ha inviato due lettere di “avvertimento” indirizzate a Duncan Scott e a Sun Yang dopo quello che è accaduto ai piedi del podio in seguito alla cerimonia di premiazione dei 200 metri stile libero maschili.

“L’esecutivo FINA si è riunito oggi a Gwangju (KOR) per analizzare la situazione che si è verificata durante la cerimonia dei 200 metri stile libero maschili. Ha deciso di inviare una lettera di avvertimento agli atleti Duncan Scott (GBR) e Sun Yang (CHN)”

Questa la dichiarazione della FINA, che continua:

“Entrambi i concorrenti hanno avuto un comportamento inadeguato in questa occasione, che non è accettabile secondo la regola C 12.1.3 della Costituzione FINA“.

La regola costituzionale 12.1.3 recita:

Dopo l’avvertimento, in caso di successiva nuova infrazione, può essere comminata una multa, poi una sospensione, ed infine, in caso di recidiva, l’espulsione.

Sun (1:44.93), ha vinto l’oro in seguito alla squalifica del lituano Danas Rapsys

Il giapponese Katsuhiro Matsumoto ha conquistato l’argento con 1:45.22, e Duncan Scott a pari merito con il russo Martin Malyutin si è aggiudicato il bronzo con 1:45.63.

Duncan Scott ha seguito ciò che ha fatto l’australiano Mack Horton durante la cerimonia di consegna delle medaglie dei 400 metri stile libero maschili.

A differenza di Horton, il 22enne Scott è salito sul podio quando è stato fatto risuonare l’inno cinese. Dopo però si è rifiutato di stringere la mano a Sun Yang e di partecipare alla foto di gruppo.

Duncan Scott the latest athlete to protest Sun Yang’s presence at the #WorldChamps. Refuses to join him on top of the podium. pic.twitter.com/QvMvcfHT4T

— Veronica Eggleton (@veggleton) July 23, 2019