Mack Horton Si Astiene Dal Cerimoniale Di Premiazione Per Protesta Contro Yang

Con la collaborazione di Torrey Hart

La prima cerimonia del podio dei Campionati del Mondo FINA 2019 è stata caratterizzata da una pesante dose di drammaticità.

L’australiano Mack Horton, medaglia d’argento nei 400 metri stile libero maschili, ha protestato alla presenza della medaglia d’oro Sun Yang, astenendosi dalle celebrazioni sul podio.

Lo abbiamo visto in piedi, dietro la piattaforma sul pavimento durante l’inno nazionale cinese.

It’s hammer time with Mack Horton refusing to stand on the podium next to Sun Yang #FINAGwangju2019 #FINAWorlds #Gwanju2019 pic.twitter.com/fabgXk7bpX — Tim Morrissey (@timmorrissey) July 21, 2019

Horton ha poi continuato a prendere le distanze dal cerimoniale anche durante le consuete foto di rito

Sulla rivalità esistente tra Mack Horton e Sun Yang ci eravamo già soffermati.

I due erano stati divisi anche durante il primo giorno di allenamenti a Gwangju e si portano dietro anni di rapporto non proprio idilliaco.

Le dichiarazioni di Horton

Ai microfoni di Elisabetta Caporale, corrispondente Rai, Horton ha dichiarato di non voler condividere il podio con chi si comporta nel modo in cui fa lui.

Letteralmente ha dichiarato: “I just won’t share a podium with someone who behaves in the way he does”- “Non voglio condividere il podio con qualcuno che si comporta nel modo in cui fa lui.

Gabriele Detti, al quale è stata rivolta la domanda sulla scelta di Horton, ha detto che l’australiano aveva chiesto anche a lui di non festeggiare.

Il campione livornese, però, ha risposto che quella medaglia gli è costata tanta fatica e se l’è guadagnata, ragion per cui meritava di essere festeggiata.

