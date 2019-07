Sun Yang E Mack Horton Divisi Oggi Nella Piscina Di Riscaldamento A Gwangju

CAMPIONATI MONDIALI FINA 2019 – GWANGJU

Riportato in inglese da Loretta Race

Con le gare che inizieranno domenica, è plausibile che i nervi e la tensione siano alquanto alti a Gwangju.

Del resto ci si giocano medaglie e record nella maggiore competizione al mondo dopo le Olimpiadi.

Tra i due nuotatori protagonisti della vicenda odierna la tensione esisteva già da tempo.

Mack Horton e Sun Yang non hanno avuto un rapporto proprio “amichevole” negli ultimi anni.

Rio De Janeiro, 2016.

Ritornando indietro nel tempo, alle Olimpiadi di Rio de Janeiro del 2016, Sun Yang aveva spruzzato acqua addosso ad Horton, con l’australiano che poi ha dichiarato ai media:

“Lui mi ha spruzzato per dire “ciao” e l’ho ignorato perché non ho tempo per i giochi con i drogati”.

A quella dichiarazione Sun rispose che Horton voleva destabilizzarlo con questi giochi mentali e dichiarò:

“Non credo di dovermi spiegare ulteriormente. Ho fatto quello che serve per dimostrare che sono pulito….. tutti gli atleti dovrebbero essere rispettati. In fase di gara, ogni atleta merita di essere rispettato e non c’è bisogno di usare questo tipo di trucchi per influenzarsi a vicenda”.

Gwangju, oggi.

I due sono scesi per il riscaldamento nella piscina a Gwangju ed intenzionalmente gli è stata riservata una corsia per ognuno di loro.

Sun Yang doveva nuotare nelle corsia 4 e Horton nella 3.

Ad un certo punto però il coach australiano Denis Cotterell si è avvicinato a Sun e lo ha fatto spostare in corsia 5.

Dopo che il team Australia ha lasciato la piscina, Sun Yang è tornato ad allenarsi in corsia 4.

Horton e Sun si sono scambiati le vittorie negli ultimi anni. Mack Horton ha vinto l’oro olimpico nei 400 metri stile libero a Rio de Janeiro, mentre Sun Yang lo ha conquistato ai Mondiali di Budapest 2017.

Attualmente, Sun detiene il tempo più veloce al nei 400m stile libero con un 3:42.75, mentre Horton si trova all’ottavo posto con un 3:46.47.

I due si ritroveranno testa a testa anche negli 800.