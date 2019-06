2019 Aussie World Trials: World Rankings Impact, Emerging Women Edition

2019 AUSTRALIAN WORLD SWIMMING TRIALS

Sunday, June 9th – Friday, June 14th

Brisbane Aquatic Centre

LCM

Live Results

We’ve been working our way through the world rankings impact the recently-concluded Australian World Swimming Trials have had, including isolating the elite men and elite women in particular. Now let’s take a look at any movers and shakers in the 18&U category for Australia as a result of performances rendered at the biggest domestic meet of the year.

The 18&U men’s post can be found here.

The emerging women knocked down the world standings across several events, spanning from the 100m free to the 1500m free to the 200m IM. 17-year-old World Championships finalist Kaylee McKeown qualified for Gwangju in 3 events, including a monster 200m IM personal best to rank #1 in the world for 18&U.

Junior Pan Pacs multi-gold medalist Lani Pallister just missed qualification in the women’s distance evetns but put her name in the running for possible World Junior titles later this summer.

Mollie O’Callaghan, just 15, is an exciting prospect to carry on the women’s sprinting legacy that continues to unfold with every meet.

Note, these are the rankings as they stand according to FINA, knowing that some swims may be missing.

100 Freestyle LCM Female

1 54.28 Yang, Junxuan CHN 2019 Chinese Nats Qingdao CHN 03/24/2019

2 54.47 Walsh, Gretchen USA 2019 Mare Nostrum – Barcelona Barcelona ESP 06/15/2019

3 55.15 Tang, Amy USA 2019 PN SRST Pacific Coast Federal Way 06/16/2019

4 55.26 LI, Bingjie CHN FINA Champions Swim Series- CHN Guangzhou CHN 04/28/2019

5 55.27 O’CALLAGHAN, MOLLIE AUS 2019 Aussie World Trials 06/13/2019

6 55.57 Leibel, Kyla CAN 2019 Canadian Swimming Trials Toronto 04/04/2019

7 55.63 Henderson, Hanna CAN 2019 Canadian Swimming Trials Toronto 04/04/2019

8 55.69 Huske, Torri USA 2019 Mel Zajac Jr. Internation Vancouver CAN 05/26/2019

9 55.76 WEBB, ABBEY AUS 2019 Aussie World Trials 06/13/2019

10 56.08 DE JONG, Imani NED Flemish Swimming Open 03/02/2019

200 Freestyle LCM Female

1 1:54.30 Titmus, Ariarne AUS 2019 Australian National Championships, 04/09/2019

2 1:56.98 Yang, Junxuan CHN 2019 Chinese Nats Qingdao CHN 03/24/2019

3 1:57.31 LI, Bingjie CHN 2019 Chinese Nats Qingdao CHN 03/24/2019

4 1:57.84 Wang, Jianjiahe CHN 2019 Chinese Nats Qingdao CHN 03/24/2019

5 1:59.24 IKEMOTO, NAGISA JPN 2019 Sydney Open Sydney AUS 05/10/2019

6 1:59.73 PALLISTER, LANI AUS 2019 AUS World Champ Trials Brisbane AUS 06/09/2019

7 2:00.02 Kozan, Justina USA 2019 CA February MVN v BREA Dual Mission Viejo 02/09/2019

8 2:00.22 O’Croinin, Emma CAN 2019 Canadian Swimming Trials Toronto 04/06/2019

9 2:00.36 Forrester, Jenna AUS 2019 Australian Age Champs Sydney AUS 04/15/2019

10 2:00.36 Smith, Regan USA 2019 TYR Pro Swim Series #1 – 01/10/2019

400 Freestyle LCM Female

1 4:03.29 LI, Bingjie CHN 2019 TYR Pro Swim Series #2 – Des Moines, USA 03/07/2019

2 4:03.77 Wang, Jianjiahe CHN 2019 Chinese Nats Qingdao CHN 03/24/2019

3 4:05.12 Kesely, Ajna HUN 2019 Hungarian Nats Debrecen HUN 03/27/2019

4 4:06.57 PALLISTER, LANI AUS 2019 AUS World Champ Trials Brisbane AUS 06/09/2019

5 4:08.37 Namba, Miyu JPN 2019 Japan Open Tokyo JPN 05/30/2019

6 4:09.11 O’Croinin, Emma CAN 2019 Canadian Trials Toronto CAN 04/03/2019

7 4:10.27 Weyant, Emma USA 2019 Mare Nostrum – Barcelona Barcelona ESP 06/15/2019

8 4:12.99 Salin, Giulia ITA 17th Meeting del Titano – 6th Grand Prix 02/16/2019

9 4:13.36 Travis, Chase USA 2019 VA NOVA LC Winter Invitat Richmond 01/20/2019

10 4:14.26 Tuggle, Claire USA 2019 TYR Pro Swim Series #3 – 04/12/2019

800 Freestyle LCM Female

1 8:14.64 Wang, Jianjiahe CHN 2019 Chinese Nats Qingdao CHN 03/24/2019

2 8:18.23 TITMUS, ARIARNE AUS 2019 AUS World Champ Trials Brisbane AUS 06/12/2019

3 8:24.25 Kesely, Ajna HUN 2019 Mare Nostrum – Canet Canet FRA 06/11/2019

4 8:25.66 PALLISTER, LANI AUS 2019 AUS World Champ Trials Brisbane AUS 06/09/2019

5 8:27.96 LI, Bingjie CHN 2019 Chinese Nats Qingdao CHN 03/24/2019

6 8:30.62 Namba, Miyu JPN 2019 Japan Champs tokyo JPN 04/02/2019

7 8:33.64 Salin, Giulia ITA 2019 Italian Champs Riccione ITA 04/02/2019

8 8:38.14 Denigan, Mariah USA 2019 TYR Pro Swim Series #1 – 01/09/2019

9 8:39.63 O’Croinin, Emma CAN 2019 Canadian Trials Toronto CAN 04/03/2019

10 8:41.23 Donohoe, Madelyn USA 2019 TYR Pro Swim Series #3 – 04/10/2019

1500 Freestyle LCM Female

1 15:46.69 Wang, Jianjiahe CHN 2019 TYR Pro Swim Series #2 – Des Moines 03/06/2019

2 16:06.84 PALLISTER, LANI AUS 2019 AUS World Champ Trials Brisbane AUS 06/09/2019

3 16:19.46 Donohoe, Madelyn USA 2019 Mare Nostrum – Barcelona Barcelona ESP 06/15/2019

4 16:19.71 LI, Bingjie CHN 2019 TYR Pro Swim Series #2 – Des Moines 03/06/2019

5 16:22.57 Kesely, Ajna HUN 2019 Hungarian Nats Debrecen HUN 03/27/2019

6 16:31.48 Denigan, Mariah USA 2019 TYR Pro Swim Series #1 – Knoxville 01/12/2019

7 16:35.47 McMurray, Olivia USA 2019 TYR Pro Swim Series #3 – Richmond 04/13/2019

8 16:38.76 Crisp, Leah GBR Edinburgh International Edinburgh GBR 03/17/2019

9 16:40.78 O’Croinin, Emma CAN 2019 Canadian Trials Toronto CAN 04/03/2019

10 16:41.70 Salin, Giulia ITA 17th Meeting del Titano – 6th Grand Prix 02/16/2019

100 Backstroke LCM Female

1 58.82 Smith, Regan USA 2019 TYR Pro Swim Series #4 05/19/2019

2 59.28 McKeown, Kaylee AUS 2019 AUS World Champ Trials Brisbane AUS 06/09/2019

3 59.46 VASKINA, Daria RUS 2019 Russian Champs Moscow RUS 04/08/2019

4 59.71 Stadden, Isabelle USA 2019 TYR Pro Swim Series #5 Clovis Fresno USA 06/14/2019

5 59.89 Hannah, Jade CAN 2019 Canadian Trials Toronto CAN 04/03/2019

6 59.90 Bacon, Phoebe USA 2019 Mare Nostrum – Barcelona Barcelona ESP 06/15/2019

7 59.95 Sakai, Natsumi JPN 2019 Japan Open Tokyo JPN 05/30/2019

8 1:00.32 Walsh, Alex USA 2019 TYR Pro Swim Series #1 – 01/11/2019

9 1:00.48 PENG, Xuwei CHN 2019 Chinese Nats Qingdao CHN 03/24/2019

10 1:00.62 Shkurdai, Anastasiya BLR 95th Latvian Championship Riga 03/02/2019

200 Backstroke LCM Female

1 2:06.35 McKeown, Kaylee AUS 2019 AUS World Champ Trials Brisbane AUS 06/09/2019

2 2:06.47 Smith, Regan USA 2019 TYR Pro Swim Series #4 05/18/2019

3 2:08.67 Stadden, Isabelle USA 2019 TYR Pro Swim Series #5 Clovis Fresno USA 06/15/2019

4 2:09.33 Bacon, Phoebe USA 2019 Mare Nostrum – Barcelona Barcelona ESP 06/15/2019

5 2:09.61 PENG, Xuwei CHN FINA Champions Swim Series- CHN Guangzhou CHN 04/28/2019

6 2:09.89 Avdeeva, Anastasia RUS 2019 Russian Champs Moscow RUS 04/08/2019

7 2:10.03 Walsh, Alex USA 2019 Mare Nostrum – Canet Canet FRA 06/11/2019

8 2:10.08 Sakai, Natsumi JPN 2019 Japan Open Tokyo JPN 05/30/2019

9 2:10.62 Hannah, Jade CAN 2019 Mel Zajac Jr International Vancouver CAN 05/24/2019

10 2:12.39 Rathwell, Regan CAN 2019 Mel Zajac Jr. Internation Vancouver CAN 05/24/2019

200 Butterfly LCM Female

1 2:08.19 Zhu, Jiamin CHN 2019 Chinese Nats Qingdao CHN 03/24/2019

2 2:08.58 Smith, Regan USA 2019 TYR Pro Swim Series #4 05/17/2019

3 2:08.96 Zhou, Yuqi CHN 2019 Chinese Nats Qingdao CHN 03/24/2019

4 2:10.47 Hook, Charlotte USA 2019 Mel Zajac Jr. Internation Vancouver CAN 05/26/2019

5 2:10.83 CASTELLUZZO, BRITTANY AUS 2019 AUS World Champ Trials Brisbane AUS 06/12/2019

6 2:10.89 Coetzee, Dune RSA 2019 South African Nats Durban RSA 04/08/2019

7 2:12.44 Nordmann, Lillie USA 2019 GU AGS Sectional Champs TAMU Rec Center College Station 03/01/2019

8 2:12.46 Crom, Katie USA 2019 CA Speedo Grand Challenge Irvine 05/26/2019

9 2:12.70 Sheble, Grace USA 2019 VA NOVA LC Winter Invitat Richmond 01/20/2019

10 2:12.78 Howley, Tess USA 2019 NJ Scarlet Memorial Day Piscataway 05/25/2019

200 Individual Medley LCM Female

1 2:09.94 McKeown, Kaylee AUS 2019 AUS World Champ Trials Brisbane AUS 06/09/2019

2 2:11.86 Walsh, Alex USA 2019 Mare Nostrum – Barcelona Barcelona ESP 06/15/2019

3 2:11.93 YU, Yiting CHN CHN Summer Nats Ganzhou CHN 06/13/2019

4 2:11.98 Gorbenko, Anastasya ISR 2019 CA Speedo Grand Challenge Irvine 05/24/2019

5 2:12.85 MATSUMOTO, SHIHO JPN 2019 Japan Open Tokyo JPN 05/30/2019

6 2:13.30 ISHIHARA, MEI JPN 2019 Japan Open Tokyo JPN 05/30/2019

7 2:13.55 Douglass, Kate USA 2019 GA Atlanta Classic Swim Meet Atlanta 05/19/2019

8 2:13.67 Hook, Charlotte USA 2019 Mel Zajac Jr International Vancouver CAN 05/24/2019

9 2:14.44 Meder, Rebecca RSA 2019 South African Nats Durban RSA 04/08/2019

10 2:14.51 COTTIER, Camille FRA 2019 French Elite Champs Rennes FRA 04/16/2019

400 Individual Medley LCM Female

1 4:40.25 McKeown, Kaylee AUS 2019 Australian Champs Sydney AUS 04/07/2019

2 4:41.79 YU, Yiting CHN CHN Summer Nats Ganzhou CHN 06/13/2019

3 4:43.41 Denigan, Mariah USA 2019 IN Speedo Sectionals Indianapolis 03/29/2019

4 4:43.81 TANIGAWA, AGEHA JPN 2019 Japan Open Tokyo JPN 05/30/2019

5 4:43.86 Weyant, Emma USA 2019 Mare Nostrum – Barcelona Barcelona ESP 06/15/2019

6 4:44.39 FORRESTER, JENNA AUS 2019 AUS World Champ Trials Brisbane AUS 06/09/2019

7 4:45.33 Smith, Summer USA 2019 IN Speedo Sectionals Indianapolis 03/29/2019

8 4:46.69 Bellio, Katrina CAN 2019 Canadian Swimming Trials Toronto 04/04/2019

9 4:47.58 Gormley, Isabel USA 2019 Mel Zajac Jr International Vancouver CAN 05/24/2019

10 4:47.89 Sorokina, Anastasia RUS 2019 Russian Champs Moscow RUS 04/08/2019