Laura Riedemann Zweite, 100 m Rücken, bei French Open

13th Annual French Open Swimming Championships

Dienstag, 18. Juni und Mittwoch, 19. Juni

L’Odyssée Aquatic Complex, Chartres

50 m Bahn

Eine kleine deutsche Delegation nimmt an den zwei Wettkampftagen in Chartres teil. Die beste Platzierung erzielte heute Laura Riedemann über 100 m Rücken in 1:00,79 Minuten. Riedemann hat sich über diese Strecke für die Weltmeisterschaften in Gwangju qualifiziert, sie ist im Moment die schnellste deutsche Rückenschwimmerin.

Ansonsten gab es heute keine weiteren Podiumsplätze. Im A Finale wurde Marco Koch Siebter über 100 m Brust in 1:02,61 Minuten, ebenfalls Siebter wurde Ramon Klenz über 100 m Schmetterling in 54,81 Sekunden.

Die weiteren deutschen Platzierungen: