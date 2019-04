David Aubry nouveau record de France sur 800 nage libre Nouveau record de France en 7:46.30 avec la manière pour David Aubry au 800 nage libre avec une course nagée en négatif et un dernier 100 mètres incroyable. Suite à cette performance il se classe sixième mondial cette saison.

Mathilde Cini Scratches 100 Free Final on Day 5 of French Nationals Mathilde Cini will not swim in the final of the 100 free on Saturday night in Rennes.