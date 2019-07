Squalifiche Ai Mondiali-Lilly King DQ 200Ra USA Propone Appello-Oggi Decisione

Italia A Quota 5 Medaglie A Metà Mondiale, Quarta Nel Medagliere Generale Italia è a quota 3 ori e 2 bronzi a metà manifestazione eguagliando per quanto riguarda i titoli mondiali l’edizione 2017 di Budapest.

FINA Reportedly Threatens Bans and Revocation of Medals Over Podium Protests FINA issued a new Code of Conduct provision prohibiting athletes from “any political, religious or discriminatory statement or behaviour.”

FINA Issues Memo Warning About Illness Spreading At World Championships Katie Ledecky was among the athletes who were forced to withdraw from an event citing illness at the 2019 World Championships.

Video: Fantastischer Weltrekord von Kristof Milak über 200m Schmetterling FINA World Championships, Gwangju, Südkorea Beckenschwimmen: 21. bis 28. Juli 2019 Freiwasser: 13. bis 19. Juli 2019 FINA Veranstaltungsseite Startlisten…