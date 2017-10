Les périples de MP avec Michael Phelps et Bob Bowman – Episode 1

Le succès n’est pas une destination mais un voyage. Michael Phelps, le plus grand athlète de tous les temps, et Bob Bowman, l’entraîneur principal de l’équipe de natation et plongeon à Arizona State University, vont au-delà des techniques et exercices en partageant les histoires, les conseils et les secrets de succès qu’ils ont appris sur leur chemin vers le succès. Présenté par la marque MP Michael Phelps.

Les périples de MP – Episode 1 : Trouver le coach qui te convient

Un lien unique développe entre un nageur et son entraîneur. Coach Bob Bowman et Michael Phelps reviennent sur la création de leur équipe performante.

Lancée au printemps de 2015, la marque MP conçue par Aqua Sphere représente une vision partagée qui a pour but de développer des produits innovatifs qui sont inclusifs et accessibles à une plus large gamme de nageurs tout au long du cycle de vie du sport. En s’appuyant sur son expertise mondiale en matière de conception de produits, sur ses canaux de distribution ainsi que sur les expériences de Michael Phelps et de l’entraîneur Bob Bowman qui ont atteint les plus hauts niveaux de performance de natation, la marque MP propose des produits de natation techniques caractérisés par des technologies exclusives et destinés à améliorer la performance des nageurs de compétition. Pour plus d’informations, visitez www.michaelphelps.com.

Établi à Gênes (Italie) en 1998, Aqua Sphere est le premier fabricant d’équipement pour la natation sportive et la baignade, les exercices aquatiques et le triathlon. Avec le lancement de son Seal Mask à la pointe de l’innovation- le premier masque de plongée au monde – l’entreprise définit ainsi la norme dans ce secteur et continue aujourd’hui d’innover en lançant une gamme complète de produits haut de gamme, notamment des articles de protection des yeux, des maillots de bain, des combinaisons de plongée triathlon, des chaussures et des accessoires pour la natation sportive et l’entraînement. Ces conceptions ont attiré le respect et la fidélité de nombreuses personnalités et athlètes de renom. De même que sa société mère Aqua Lung, qui est soutenue par des canaux de distribution internationaux, Aqua Sphere est devenue une entreprise reconnue mondialement, qui offre une expertise en conception, en développement et en fabrication sans égale et qui est présente dans plus de 90 pays. Pour plus de renseignements, consultez le site www.aquasphereswim.com, http://www.facebook.com/aquasphereswim, ou http:/www.twitter.com/aquasphereswim

MP est un partenaire de SwimSwam.